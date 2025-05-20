moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

梁天卓：從不學老爸看控煙政策

【明報專訊】我從來都不是煙民。小時候，爸爸每逢抽煙，總會躲進家中露台，好像做賊般生怕被媽媽發現；他當然也明白媽媽對煙味的厭惡，但習慣難改，只好偷偷進行。也許就是這些家庭場景早早在我心中種下了拒煙的種子，長大後從未對煙產生過任何好奇。

由微觀到宏觀，控煙政策的效果，真的是靠政府年年加煙稅、禁售加味煙、打擊私煙這些「供應干預」的手段來實現的嗎？還是，其實像我一樣，受教育與家庭環境所影響的「需求管理」政策，才是關鍵？

實證地看，加煙稅等供應干預政策往往會帶來反效果。當政府加煙稅至每包煙16元後，煙草稅收入不升反跌，從81億元降至43億元。為什麼？因為煙價與鄰近地區差距過大。當內地煙廉宜又合法，電子煙、加味煙都有選擇，香港卻大幅加稅並禁止部分煙種時，市民和旅客便更傾向跨境購買或轉投私煙。大量私煙（尤其是在本地禁售的加味煙）湧入市場，導致吸煙行為轉向地下化，不但監管難度大增，私煙的質量與健康風險更無從掌握。比起政府官員口中的「糖衣毒藥」，無牌地下製品才是真正的「毒上加毒」。

需求管理政策 效果長遠穩健

相反，需求管理的政策，如公共教育、健康風險宣傳、戒煙服務等，雖見效緩慢，卻是長遠而穩健的策略。研究顯示，受教育程度愈高的人，其吸煙率愈低、壽命愈長，原因在於教育不僅令他們更了解健康資訊，也提升了自控力與長遠規劃的能力。換句話說，教育不單是知識灌輸，更是價值觀的建立與行為習慣的養成。

我從未對煙動心，並不是因為一包煙要幾多錢或煙稅又加了多少，相反更多是來自媽媽在家中潛移默化的價值觀。就像我小時候聽媽媽的話，看爸爸在廚房偷偷摸摸，不抽煙就成為了一種自然的選擇。

換言之，有效的控煙政策，不一定要靠邊境查私煙、派人站崗、把煙打成毒品（老實說，相對煙仔，父母更緊張仔女吸太空油吧）。真正能「贏健康」的，是讓下一代自發地對煙說不。而那一招，叫做教育。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]