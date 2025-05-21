恒指反彈348點 中止3連跌

【明報專訊】人民銀行一如預期下調貸款市場報價利率（LPR），加上港元拆息續尋底，尤其短期拆息，當中隔夜及一星期拆息分別跌穿0.03厘及0.3厘。市場平錢充裕，推動港股重拾升勢，恒指在3連跌後反彈348點，成交回升至逾2000億元，北水淨流入維持在60多億元相對高水平。