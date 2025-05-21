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恒指反彈348點 中止3連跌

標籤：經濟

【明報專訊】人民銀行一如預期下調貸款市場報價利率（LPR），加上港元拆息續尋底，尤其短期拆息，當中隔夜及一星期拆息分別跌穿0.03厘及0.3厘。市場平錢充裕，推動港股重拾升勢，恒指在3連跌後反彈348點，成交回升至逾2000億元，北水淨流入維持在60多億元相對高水平。

北水淨流入縮減至63億

恒指昨高開65點，升幅曾收窄至24點，其後反覆向上，最多升376點高見23,709點，最終以接近全日高位收市，報23,681點，升348點，是3月24日後收市新高。國指漲1.5%報8589點；科指升1.2%報5315點。

大市成交金額增加11%至2057億元。北水淨流入較周一減少25%至63億元，仍為近日較高水平。北水淨買最多的是美團（3690）、中移動（0941）、建行（0939）；淨賣出最多的是小米（1810）、騰訊（0700）

重磅科技股ATMXJ全線做好。小米周四公布新晶片，技術或現大突破，股價再升近半成；據報螞蟻集團國際業務去年收入近30億美元，為分拆奠定基礎，阿里巴巴（9988）升逾2%；美團及京東（9618）升逾1%至逾2%；騰訊升不足1%。

三生製藥（1530）與輝瑞簽合作協議兼獲入股，帶動藍籌醫藥股全線升。三生製藥曾最多飈升51.7%，收市仍漲32%；石藥（1093）升6%、翰森製藥（3692）升5.7%，為全日表現最好兩隻藍籌；藥明康德（2359）、中國生物製藥（1177）亦升約3%。內銀下調存款利率，內銀股做好，建行、工行（1398）升約1%。

獨立股評人郭思治表示，除熱炒股外，昨傳統股亦現強勢，當中匯控（0005）、中移動、友邦（1299）升逾1%，顯示大市氣氛逐步回暖，大市有望進一步向上，初步阻力位為兩萬四。