清晰醫療遭指控招股書誇大財務 警方跟進

清晰醫療的公告顯示，原來早於去年8月，原由持股31.39%並由私募基金持股的Clear Lead Vision（CLV）已訂約，以1.01億元向Innovative Vision Inc（IVI）售29%股權，並已有20.3%股權交割。但是事隔逾5個月至今年1月中才由CLV披露與IVI股權交易。反而同期只見集團刋發執行董事謝偉業被莫姓醫生提出破產，及於去年9月9日起委任曾任復星美元產業基金總裁的蔣波為執行董事及行政總裁等，未見有交代股權轉換一事。

清晰醫療今年初發出連串公告，矛頭先直指蔣波及另一執董兼聯席總裁許勇，直指有人試圖擅自替換現有銀行簽署人卻未生效，同時集團與兩名行政總裁有關連的實體訂立諮詢協議等，觸發集團成立特別委員會跟進。其後集團發公告向執董謝偉業追討保證款項，繼而在4月中停牌，在事隔近一個月自爆收到10項涉蔣、許、謝及主席胡定旭等人更多指控。

雖然公告內未見透露過監管機構跟進事件，消息人士卻對本報記者稱，港交所早自去年12月至今年1月已向清晰醫療發正式查詢。同月初更有人到中區警署報案稱，有人表面與集團訂多份顧問協議，實質內容疑超越顧問協議範圍，集團未收過顧問報告，即已向一家美國銀行付款；同時又指有人於個別文件處理上出現不恰當情况。

警方：暫未有人被捕

本報記者就有關案件編號及所了解內容向警方查詢，警務處公共關係部回覆，今年1月1日接獲一私營醫療機構職員報案，指「懷疑有股東擅自修改文書內容，認為事件涉刑事成份，要求警方調查」。警方指經初步調查後，將案件暫列作「求警調查」，現交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進，暫未有人被捕。

證監港交所不評論

證監會表示不作評論。消息稱，有人曾經向證監會作出過投訴。據悉上市公司因此要作回應。港交所發言人謂不評論個別個案。本報曾致電胡定旭，電話卻轉往留言信箱及未回覆。

清晰醫療上市時，既獲藥明康德（2359）入股並持股達15.33%，周大福珠寶（1929）副主席鄭志恒亦持股12%。停牌前其股價報0.355元，較上市價1.6元大跌77.81%，市值只餘1.88億元。

明報記者