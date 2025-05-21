摩通「轉軚」允客戶買比特幣 不提供託管服務 CEO重申看法不變

美股三大指數早段微跌，標普500指數連升6個交易日後，早段跌0.3%。

比特幣企穩10.5萬美元

戴蒙重申，對比特幣的看法不變，強調其可能涉及洗錢、所有權不明確、人口販運，甚至恐怖主義等問題。雖然摩根大通將允許客戶購買比特幣，但不會提供相關託管服務，只會在客戶結單列出相關交易。戴蒙稱：「我認為你不應吸煙，但我捍衛你吸煙的權利。因此我捍衛你購買比特幣的權利。」據了解摩通相關計劃的人士向CNBC透露，摩通正考慮向客戶提供比特幣ETF交易。到目前為止，摩通的加密貨幣業務僅限於期貨產品，未允許客戶直接持有比特幣。

當2021年加密貨幣價格飈升，戴蒙形容比特幣「沒有價值」（worthless）。在2023年底參議院聽證會，戴蒙表示，一直反對加密貨幣、比特幣等，其唯一真正用途是犯罪分子、毒販等用來洗錢、避稅，「要是我是政府，就會結束這些資產」。

在2024年達沃斯世界經濟論壇，戴蒙重申比特幣「毫無用處」。反觀在今年的達沃斯世界經濟論壇，摩根士丹利行政總裁皮克（Ted Pick）表示 ，正研究深化在加密貨幣市場的參與方式，配合特朗普政府的利好加密貨幣政策。

自特朗普一月上任以來，聯邦存款保險公司（FDIC）與美國貨幣監理署（OCC）已撤銷了反對加密貨幣的指導意見。由Nikolaos Panigirtzoglou領導的摩通分析團隊指出，有利於加密貨幣的立法，以至特朗普對加密貨幣技術的支持等，將成為今年下半年，比特幣升勢跑贏黃金的催化劑。

不過，戴蒙周一同時警告，市場和主要央行低估了破紀錄的美國赤字、關稅及國際緊張形勢帶來的風險。他說：「美國有巨額赤字，而央行在當前環境仍幾乎是自滿的。外界都認為他們可處理這一切。但我認為他們做不到。」

戴蒙：股市價值未反映通脹風險

戴蒙認為，股市價值未能準確反映通脹上升，甚至滯脹的風險，「美股此前下跌一成，現在又回升一成」，人們感覺良好，「這真是太自滿了」。他說，今年初，市場預測企業盈利增長達12%，而受貿易政策影響，6個月後的預測可能會降至0%。一旦盈利預期下調，市盈率也會下降，股價自然受到影響。

在戴蒙發表上述言論前，評級機構穆迪因美國政府債務負擔不斷增加，在上周五下調了美國信用評級。有「鱷王」之稱的橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）警告，穆迪的評級未充分反映美國債務的風險，因為評級機構「只評估政府不償還債務的風險」，未考慮負債國透過印鈔來償還債務，從而導致債券持有者因其所獲的資金價值下降而蒙受的損失。

（綜合報道）

[國際金融]