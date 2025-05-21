姜靜：澳元或續偏弱盤整

儘管澳洲的通脹數據回到目標區間2%至3%，但最新的就業數據依然强韌，未為大幅減息提供依據。隨着澳洲政府擴張財政政策，加上家庭的實質收入以及消費保持堅挺，料就業市場進一步放緩的空間有限。筆者所在的研究團隊認為，澳洲央行將會維持謹慎減息的態度，因此目前市場對年內減息的押注（現金利率期貨市場顯示為67個基點）似乎過於鴿派。

澳元作為一種高Beta貨幣，會繼續受到人民幣波動、股市情緒和全球增長前景的影響。隨着貿易戰最差的時期已經過去，加上人民幣的貶壓減弱，料貨幣對難以回到4月時的低位；然而，美聯儲謹慎減息和貿易談判的不確定性，都限制了澳元突破更高水平的可能。短期內，不排除澳元兌美元繼續偏弱盤整。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]