moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

宏利投資管理陳珮珊：分散投資不同地區短債減風險

【明報專訊】最近港元拆息持續下跌，昨1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）見近3年新低，港元存款利率難免受壓， 近日不少3個月港元定存優惠已失守2厘。宏利投資管理香港定息產品部主管兼高級組合經理陳珮珊表示，對於期望控制風險，同時尋求收益的投資者，可考慮分散投資於短期債券，尤其是亞洲債市不乏吸引優質企業債選擇。

近月美國關稅政策，為環球經濟及通脹帶來變數，並為各地央行的貨幣政策增添不確定性，以致股債市場往往隨關稅新聞而波動。不少投資者為減低風險將部分資金配置定存，惟近日港元拆息普遍向下，推低港元定存利率，即使銀行為吸納新資金的3個月定存優惠，最近也鮮見2厘以上。陳珮珊表示，對於尋求收益的投資者，目前債券仍能提供相對吸引的孳息率，以10年期美國國債為例，最近孳息率處於近4.5%水平。

料聯儲局今年或減息兩次

美國聯儲局減息步伐，是其中一個影響今年債息走向的重要因素。陳珮珊指出，目前該公司預期聯儲局今年有機會減息兩次，每次減息25點子，對於市場憂慮美國關稅政策，或會令美國經濟陷入技術性衰退，並且可能推高通脹，從而有機會限制聯儲局今年減息空間，認為近期「對等關稅」已有不少正面新進展，如美英達成貿易協議，以及中美展開貿易會談等，意味關稅對美國經濟及通脹的影響有望減低，加上美國政府有可能於下半年推出利好經濟政策，如減稅及放寬金融業監管等。

看好亞洲債市 整體債券質素改善

無疑撇除關稅影響，美國通脹依然面對一定上升壓力，尤其是服務業通脹仍呈黏性。自2020年以來環球物價持續攀升（見圖），消費物價指數中部分類別的物價至今已升逾三成，如外出用膳消費是其中之一。陳珮珊提醒，若回顧過去一年美國通脹走勢，是呈回落趨勢，逐步朝聯儲局的2%通脹目標下降，儘管服務業通脹上升壓力未除，加上美國推出新關稅政策的影響，最近美國通脹現黏性，但由於數年前通脹大升，主要源於供應鏈中斷問題，現時未見此情况再現，且美國出現經濟過熱推升通脹的機率偏低，故預期通脹逐步回落的趨勢可望持續，但回落速度或會較慢，以致聯儲局需時觀察再作決定。

鑑於現時市場普遍預期聯儲局今年不會大幅減息，將有助於債券孳息趨向穩定。陳珮珊表示，除非出現意料之外的狀况，如美國通脹意外上升，又或出現其他難料政策因素影響，否則美國10年期債券孳息率年內難以重回5%水平，預期今年第二季孳息率將維持於與目前相約水平區間上落，以待6月聯儲局會議會否釋出新減息信號，由於市場仍存不明朗因素，認為投資者可考慮分散投資於不同地區短期債券，以減低風險，目前相對看好亞洲債市前景，基於市場經過內房債務問題後，即使是區內的高收益債市，留下來的也是質素相對較佳的債券，市場整體債券質素有所改善，且亞洲央行大多處於減息周期，加上區內以美元計價的債券新供應不多，對債價有一定支持。

針對市場對收益的需求，宏利投資上月底推出「宏利香港系列－宏利穩定基金」，主要投資於以美元計價及結算的短期存款，以及優質貨幣市場票據，包括美國國庫券、存款證、商業票據及短期公司債券，並不涉及衍生工具或貨幣對冲，同時避免投資於證券化資產或其他結構性產品。陳珮珊表示，該基金專注投資於信貸評級較高的資產，如企業債方面只可投資於投資級別債券，並維持較短的投資期限，該基金的最長存續期為90日，即主要投資於90日內到期資產，由於資產於接近到期日時，價格一般會較為穩定，有助維持基金資本的穩健度，該基金亦設有每日流動性，旨在以低風險及高流動性的方式，提供與貨幣市場利率一致的美元回報，目前投資組合內的資產主要為短期債券，當中包括以美元計價的投資級別亞洲企業債券。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]