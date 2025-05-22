活在灣區：北上報暑期夏令營選擇多

明報記者 劉敬華

英語夏令營向來深受本港家長歡迎，現時內地不少英語夏令營標榜營地提供純外籍老師授課，並可按照學生年齡及英語水平分班，還可提供多元化的營內英語活動。以2025東莞純外教英語夏令營為例，11日10夜夏令營的活動，除包含英語課程外，也設美式營地活動時間，提供皮划艇、卡丁車、冰壺、高爾夫球及奪旗橄欖球等活動，並設英語主題實踐活動，如以英語指導的手工製作及烘培工作坊等。

包括語文運動理財軍訓等主題

內地以靜態課程為主題的夏令營，又豈止語文系列主題，還有以教授理財知識為主題的夏令營，如2025深圳觀瀾湖財賦少年精英夏令營，當中與理財相關課程會通過遊戲引導學員思考金錢的意義，協助學員制定理財計劃，以及培養儲蓄的習慣，同時提供AI課程，讓學員了解AI世界、AI機械人、預防AI詐騙，並教導學員正確使用AI軟件。

至於運動類夏令營選擇更多，由日常運動如乒乓球、羽毛球、足球、籃球、網球及游泳夏令營，以至港人相對較少接觸的運動，如高爾夫球及滑雪夏令營，其中2025深圳觀瀾湖運動夏令營更可一次過提供3類運動訓練，包括網球、高爾夫球及滑雪，惟學費也較高，5日4夜的夏令營收費1.08萬元人民幣，費用包括景點費、培訓費、餐飲費、保險費、住宿費、場地費及項目費等。

報軍訓課程 留意子女能否應付

軍事夏令營為內地夏營的一大類別，近年吸引不少本港家長為子女報名，基於此類夏令營的課程內容大多包括內務整理，讓學員學習疊軍被、物品擺放、洗衣及打掃等，部分夏令營更需學員學習煮食，有助提升子女的自理能力；此類夏令營的重點是一系列的軍事訓練，包括體能訓練、軍事標準站姿訓練及拳術課程等，有助提升子女體能；此類夏令營還會提供應急自救課程，向學員教授急救知識，更會通過消防演練，教導學員遇火災時，可採取的正確自救及互救方法。

提前抵達延遲離開 或需另收費

要留意的是，不同軍事夏令營於軍事訓練方面的強度或會有異，部分屬體驗型，較着重於學員在內務整理等自理能力的訓練，部分軍事夏令營側重吃苦，軍事訓練強度會較高，如包括泥潭苦訓、尖兵特訓等，選擇時宜考慮子女能否應付相關訓練。更重要的是，參加任何夏令營也要留意學費所包括的項目，以及是否存在學費以外的收費。一般而言，夏令營學費已包括於營內的飲食住宿、營內各課程和訓練費用，部分更包括保險，但部分夏令營會列明如提前抵達或延後離開營區所涉及的食宿行政費用，並不包括於學費當中，學員需另行支付相關費用。

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