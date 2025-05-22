moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大摩：今年中國GDP預測升至4.5%

【明報專訊】摩根士丹利上調今明兩年中國實質國內生產總值（Real GDP）的增長預測，分別上調30個基點（100個基點等於1%）和20個基點至4.5%和4.2%，主要是因為近期中美關稅紛爭降溫的進展與結果均優於預期。

企業將提前出貨 推動經濟活動

大摩報告指出，自5月14日起，中美雙方互相取消報復式加徵的關稅，並在90天內暫停原本計劃加徵的34%關稅中的24%。此舉措使中國出口至美國的加權有效關稅大幅下降至約40%，遠低於4月後的高峰107%，其中包括今年之前的已有的基準稅率11%。

大摩表示，此進展遠優於先前假設的基本情境，原預期關稅將在今年中降至71%，年底進一步降至45%。

在90天暫停期間，大摩預計企業將提前出貨並調整生產的安排，推動經濟活動與淨出口的增長。中美雙方料持續進入「可控的談判階段」（a phase of managed negotiation），雙方同意設立的常態協商與談判機制，也有助緩衝該行原預期的宏觀衝擊。另一方面，大摩表示隨着中美關稅局部降溫，中國當局可能會因此縮減今年下半年原擬推出的額外財政刺激措施。該行預期，中國的通縮環境至少會持續到明年，分別預測今年GDP平減指數為負0.9%、明年為負0.7%，以反映國內經濟仍在消化較高的關稅衝擊，以及房地產持續下行所帶來的影響。

通縮環境至少持續至明年

同時，大摩認為生產者物價指數（PPI）通縮及消費者物價指數（CPI）低通脹狀態將持續。該行稱，會觀察通縮是否可能早於2027年結束，以及關稅不確定性是否會再次出現。