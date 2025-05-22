寧德次日續升一成 獲納MSCI指數

麥格理予「跑贏大市」評級 目標360元

麥格理發表研究報告，首次給予寧德H股「跑贏大市」評級，目標價360元，相當於預測市盈率18倍，並較其更新後的A股目標價320元人民幣溢價4%。該行指出，儘管發行新股將帶來3.4%的股份攤薄，但寧德將九成上市集資金額用於擴建其匈牙利電池工廠，顯示其持續拓展歐洲市場的決心，並有利於滿足包括平治在內的歐洲車企對電池的需求，進一步鞏固寧德在全球動力電池市場的領導地位。報告亦提到，目前寧德港股流通量有限，短期內或導致股價波動。但相信該股未來若獲納入主要指數，將有助提升國際知名度，中線將支持股價表現。中信里昂亦發布報告，首予H股「高度確信跑贏大市」評級，目標價385元。該行指出，寧德在港上市集資所得將為其在歐洲的新產能提供資金，充裕的現金儲備亦可以支持公司未來的電池技術研發。

Webb：街貨少 有股權集中風險

雖然「寧王」為投資者帶來可觀回報，不過獨立股評人、有「股壇長毛」之稱的David Webb則於個人網站「Webb-site」發文預警，指寧德時代H股實際街貨量少，存在股權集中風險。David Webb指出，寧德時代悉數行使超額配售權後，H股股數增至1.559億股，相當於公司已發行股本的3.42%，當中7745.5萬股受6個月禁售期限制，直至11月19日才能出售，因此實際自由流通股數僅有約7846萬股。另外，根據分配結果，寧德前25名H股股東共持有公司H股股份69.65%。

恒瑞明掛牌 據報不額外增發

另外，將於明日掛牌的恒瑞醫藥（1276）昨公布定價44.05元，為招股價上限，亦較其A股昨收市價有大約27%折讓。彭博報道恒瑞是次將不會行使發售量調整權以額外增發股份，據市場最新數據顯示其公開發售部分錄得約408倍超購。

明報記者 邱潤青

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