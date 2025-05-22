瑞銀：今年新股平均回報18％ 跑贏恒指

王宗豪指出，隨着藍籌A股公司湧入和中概股回歸，香港股票的多元化程度亦有所提高。雖然今年港股IPO融資總額仍低於2020年的峰值，但南向資金累計流入達530億美元，H股迄今盈利表現穩健，且AI相關股票佔比較高，相較於A股，瑞銀繼續看好H股表現。

AH股溢價短期將收窄

A股與H股溢價方面，王宗豪表示，AH股溢價目前為33%，約為10年平均水平，但低於近5年平均水平。他預期AH股溢價短期內將有收窄空間，主要由於關稅下調後地緣政治緊張局勢有所緩和、Deepseek模型若反覆運算出新或將重新激發對AI的樂觀情緒，以及中國AI股票相對於美國同業的估值折價增加。由於A股僅佔MSCI中國指數的13%，香港股票將更能受益於流動性改善及外資流入。王宗豪續稱，雖然總體AH溢價將保持不變，不過若個別股票被視為海外投資者優質核心持股，以及香港的流動性高於A股，將出現A股較H股折價。此外，在港上市的藍籌A股或進一步受益於被動資金流入。

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