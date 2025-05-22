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百度首季少賺8% 勝預期 李彥宏：AI收入三位數增

【明報專訊】百度（9888）今年首季收入324.52億元（人民幣，下同），按年升3%。經調整純利64.69億元，按年跌8%。兩項關鍵財務數據均勝預期。百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏認為，智能雲收入按年大增42%推升公司收入，同時相關分部經營利潤持續為正，經營利潤率則已逾10%，同時AI相關收入呈現三位數按年增長。

港股百度績前收跌1.9%，美股（美：BIDU）早段則升1%。

智能雲收入大增42%

期內，百度核心收入255億元，按年增長7%。其中在線營銷收入160億元，減少6%；非在線營銷收入94億元，增長40%，主要由智能雲業務帶動。此外愛奇藝收入72億元，按年減少9% 。

李彥宏表示，雲業務表現強勁，並透露公司已在研究下一代模型，會持續加快模型迭代，且隨着技術升級，公司旗下模型的推理成本料可持續下降。

至於AI與百度本業即搜索業務結合及貨幣化層面，李彥宏透露，在4月份，百度約35%移動端搜索結果頁面包含AI生成內容，1月時則為22%，預計今年第二季相關比例將持續向上。他稱百度正進一步提升搜索體驗，優先展示多模態內容，包括圖片、影片、數字人和直播等。

蘿蔔快跑服務訂單逾1100萬

至於百度旗下自動駕駛業務蘿蔔快跑，今年首季提供的自動駕駛訂單超過140萬單，按年增75%。截至今年5月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過1100萬單。李彥宏稱，蘿蔔快跑目前已覆蓋全球15座城市，部署逾1000輛無人車。

被問及蘿蔔快跑盈利時間表時，李彥宏指已看到清晰盈利道路，原因是相關成本持續下降，且相關業務運營規模持續擴大、效率提高。

百度今年首季資本開支按年大升42%至28.69億元，被問及相關開支用途時，該公司首席財務官何俊傑指出，公司將着力投資AI及雲基建、自動駕駛及AI搜索貨幣化等。他坦言AI搜索貨幣化仍處初期階段，短期內對公司利潤會構成一定壓力，但相信是百度實現長期增長的必要步驟。

百度自今年首季起已回購4.45億美元股份，何俊傑預期今年整體公司回購將維持與今年首季相近力度。百度2023年股份回購計劃項下的累計回購金額則達21億美元。