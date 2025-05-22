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小鵬首季虧損6.6億人幣 勝預期 受惠政府補貼等 美股早段曾升15%

【明報專訊】小鵬汽車（9868）首季收入按年增逾1.4倍至158.11億元（人民幣，下同），多於市場預期的156.26億元。由於季內錄得5.4億元的其他收入，主要來自政府補貼收款，虧損收窄五成至6.64億元，遠較市場預期虧損13.86億元為佳。小鵬財務與會計副總裁吳佳銘在電話會議上解釋，其他收入項目涵蓋政府補貼、退稅及稅務手續費退還等，強調該收入是基於實際收到的現金，故不確定未來數季還能否受惠此項目。

明報記者 黃志偉

小鵬昨港股收市後公布業績，美股（美：XPEV）開盤早段曾升逾15%，見22.68美元。

改善產品組合料提升次季毛利率

季內，汽車銷售收入按年升1.6倍至143.69億元（見表），汽車毛利率增加5個百分點至10.5%，整體毛利率升2.7個百分點至15.6%。吳佳銘表示，主要受惠於成本降低及規模效應顯現。展望第二季，公司仍看到在幾個領域上能夠幫助提升汽車毛利率，包括改善產品組合，例如改款的G6、G9有助提高平均售價；優化供應鏈以降低成本；以及更大規模的交付亦可改善汽車毛利率。他相信，整體毛利率應能接近高雙位數（high-teens）水平，從而支持第四季實現盈利。另外，小鵬今年研發開支預計維持85億元，去年為65億元，他稱部分將用在人工智能（AI）算力、訓練等方面。

新車型G7擬6月亮相

此外，董事長何小鵬表示，全新車型G7將於6月亮相，目標進軍25萬級SUV（運動型多功能車款）市場。第三季，小鵬將推出30萬級豪華運動轎跑新一代P7，而第四季小鵬的「鯤鵬超級電動車」亦進入量產。他稱，有信心今年實現銷量翻倍以上的目標。

何又表示，自研晶片「圖靈」將會部署在第五代機器人上，大幅提升機器人算力，並將成為小鵬汽車的第三增長曲線，冀明年內推出工業和商業場景的人型機器人。

海外佈局方面，副董事長兼聯席總裁顧宏地指出，今年續專注歐洲、中東、東南亞等核心地區，近期亦拓展至英國、印尼。他透露，上季度整體市場有三位數按年增長，並正研究拉丁美洲及其他未開拓的亞洲地區。