李澤鉅：長建英第二上市增融資渠道助收購

兩年內9受規管業務進重設期

李澤鉅表示，今明兩年長建有9項受規管業務進入重設期，同事正努力向當局提交重設建議。而從近一兩年經已完成規管重設的業務顯示，在過去幾年高通脹及利率改變下，新規管期中的准許利潤及回報均見上升，那些剛完成重設的業務都「交出功課」。

他又指出，截至去年底長建持有約80億元資金，淨負債率低至7.8%，可與同系公司長江實業（1113）及電能實業（0006）合作去物色收購及合併，但不會志在必得，會保持財務健康及紀律。他續稱集團自1996年上市至今派息持續增加，業務表現及現金流非常有韌性，在恒生指數成分股中為唯一上市公司不斷每年增派股息，由2024年至今長建給予股東總回報亦達28％，至於股價則受很多因素影響，但是他對業務有信心。

擁80億資金 可伙長實電能收購

對於有股東認為，集團可逐步將業務斬件出售，取得的價值會更多，李澤鉅說：「這問題有難度，亦不可能回答，只可說有一些人同意你的（說法）。」

至於長建旗下電能，主席甄達安稱集團會繼續專注於成熟、表現好的受監管市場中，尋找優質能源項目。物色新能源項目時會審慎評估技術及風險。港燈（2638）主席主席霍建寧表示，近年市場無論有何變化，集團都維持平穩派息，日後面對不同利息環境及200億元的投資計劃，亦會盡力維持平穩回報。