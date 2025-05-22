上月遭網絡攻擊 馬莎料盈利減32億

網上服裝銷售仍為離線狀態

馬莎的自動庫存系統在遇襲後需要關閉，後勤部門利用紙筆，統籌價值數十億鎊的新鮮食品、飲品及服裝等貨品。這導致食品貨架一度缺貨，影響銷售。過去一個月，馬莎的網上服裝銷售仍然處於離線狀態，營銷癱瘓導致其股票市值蒸發超過10億鎊（約105億港元）。

馬莎表示，暫停網上銷售的決定，令服裝、家居和美容產品的網上銷售和交易利潤受到「嚴重影響」，不過門市的銷售「仍然保持彈性」。行政總裁Stuart Machin預計，數周後約85%的服裝和家居產品將恢復網上銷售。

馬莎董事長Archie Norman表示，這次襲擊發生的時機很不幸，因為馬莎自2022年以來一直實施的扭虧為盈計劃，已開始展現全部潛力。馬莎表示，將利用這次機會加快提升技術，但未透露是否向黑客支付贖金。

Chanel去年利潤跌近三成

此外，奢侈品行業銷售疲軟，Chanel在截至去年底的2024財年，營業利潤按年大跌近三成至45億美元。銷售額按年跌4.3%至187億美元，包括大中華區在內的亞太市場銷售領跌，跌幅達7.1%。亞太市場為Chanel貢獻一半收入。

（綜合報道）

[國際金融]