是次宣講會邀請全國政協副主席梁振英發表主題演講，分享國家在創科領域的目標和規劃；而「圓桌討論．領袖對話」環節亦有多位重量級嘉賓參與，包括三位全國政協委員：香港浸會大學校長衞炳江教授、香港太古集團有限公司董事鄧健榮和立法會議員黃錦輝教授；以及全國人大代表、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌，從自身的專業領域分享兩會精神。

國際形勢複雜 創科開拓新機遇

今年全國兩會上，科技創新是其中一個聚焦點。科技園公司主席查毅超博士表示，全國兩會強調「科技創新」和「產業創新」是發展新質生產力的基本路徑。他說：「在當前複雜的地緣政治和貿易環境下，創科界必須攜手合作，加快推動創科產業的發展。國家已在頂層設計上制定了明確框架，朝著在2035年建成科技強國的目標邁進。」

他續表示，全國兩會對於發展新質生產力、建設現代化產業體系、提升創新體系效能有長遠計劃；而香港應同步推動人工智能、與各行各業及政府服務深度融合，充分發揮人工智能的潛在價值。「科技園公司作為香港創科的旗艦，肩負著推動新質生產力的重要使命，將持續構建充滿活力的創科生態圈，團結創科力量，引進國際科技企業與人才，並加快培育具國際競爭力的新產業、新賽道。」

擴大合作 融入國家科創發展大局

全國政協副主席梁振英在主題演講中分享國家在創科領域的目標和規劃，包括擴大科技開放合作、促進綠色發展、激發數字經濟創新活力，也強調培育全國一體化技術市場、支持民營企業承擔重大技術任務，深化教育改革等。他指出，香港應助力國家，發揮自身獨特作用，做好融入國家科創發展大局的工作。

香港優勢 外聯內通

宣講會的「圓桌討論．領袖對話」環節，各演講嘉賓先後發表見解，以及其兩會提案。香港具有一國兩制優勢，亦是國際大都會，有力擔當「外聯內通」的超級聯繫人。其中衞炳江教授提出成立體育爭議中心，利用香港在普通法的優勢，助業界解決爭議，和國家體育系統接軌。另外，利用人工智能提高教育水平。衞教授認為，香港是國際城市，可以跟內地在項目上進行合作，吸引優秀學生和教授來港發展。黃錦輝教授指出，香港可利用其國際化優勢，支援內地人工智能企業走向國際市場。為實現國際化，人工智能應用須符合規範及道德標準，而香港擁有完善的法律保障，可提供支持。

至於鄧健榮及楊德斌兩位講者，亦分享了他們在兩會中的提案。鄧健榮認為香港應建構航空燃油產業鏈、發展大灣區航空樞紐和工商用地使用權等，旨在增強商界信心。他指出，香港在國際上擁有優勢和良好關係，企業可以善用這些網絡，將創科成果推向海外，豐富國際內涵，為國家高水平開放和高質量發展作出貢獻，與國家共同發展，邁向更繁榮的未來。楊德斌則提議將香港打造成為國際數字貿易中心，新建河套區有潛力發展成一個專注於研究全球領先人工智能算法的中心，其研究成果可廣泛應用於生命醫藥、大型模型等領域，進而推動相關行業的進步與發展。河套區既是一個技術創新的搖籃，也是促進區域合作與交流的重要平台。

查毅超博士指，2025年是國家發展進程中承前啟後的關鍵一年，既是「十四五」規劃的收官之年，更是「十五五」規劃謀篇布局的重要起點。他表示：「科技園公司將以更積極的姿態融入國家創新體系，把握新質生產力發展機遇，包括把海外頂尖科研專家和企業『引進來』，以及引領本港具發展潛力的初創企業『走出去』，讓香港在國家新一輪科技革命與產業變革中擔當更重要的引擎角色。」

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