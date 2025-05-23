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亞太區股市全線跌 港股跟挫283點

標籤：經濟

【明報專訊】美主權債遭降評級續發酵，特朗普減稅法案獲國會領袖表態支持引發財赤憂慮，隔晚美市出現股、匯、債三殺，資金避險情緒升溫。港股、A股近日升勢亦見受阻，恒指午後最多跌逾300點，最終收報23,544點，跌283點，守住10天線，成交再跌穿2000億元，證券界認為，由上月的低位計恒指已反彈約4600點，短期內或需整固。

比亞迪破頂後倒跌1.4%

受累美股隔晚急挫，亞太區主要股市昨全線下跌（見表），貨幣個別發展，新台幣大升近0.5%，韓圜跌近0.8%。恒指低開79點後表現反覆，午後一度跌356點，惟人幣靠穩、港元拆息續向下，繼續為大市提供支持，尾市跌幅收窄。國指跌103點或1.2%，收報8557點，科指跌90點或1.7%，收報5251點，成交縮至1982億元。

北水南下合計淨流入增至38.8億元，為連續第五日淨流入，累計淨流入212億元。建行（0939）、美團（3690）、泡泡瑪特（9992）分別獲北水淨流入9.3億、5.8億及4億元；騰訊（0700）及小鵬（9868）被淨沽8.7及6.8億元。

科技股普跌，「ATMXJ」全面回軟，小米（1810）新晶片公布前回吐2.3%；阿里系更全線捱沽，阿里巴巴（9988）跌逾3%，阿里影業（1060）跌5.3%，阿里健康（0241）更跌6.4%，成表現最差藍籌。汽車股回軟，理想汽車（2015）跌2.8%，吉利（0175）跌1.2%，曾破頂的比亞迪（1211）倒跌1.4%。

業績股個別發展，聯想（0992）業績遜預期，挫5.4%，百度（9888）業績略勝預期仍隨大市跌4%，小鵬績佳逆市勁升近6%。國際金價上升，周大福（1929）升4.4%，是表現最佳藍籌，老鋪黃金（6181）升6.3%；被獨立股評人David Webb指H股流通股數量過低的寧德時代（3750）上市第三日，回吐2.3%。

資深股評人郭思治稱，他個人傾向大市需整固，由上月的低位計恒指已反彈約4600點，以反彈市計這個升幅已足夠，他提醒，今日若失守10天線，將下試22,800點，建議投資者保守一點。港元拆息續跌，但港股成交不升反跌，郭思治稱，拆息續跌反映熱錢未離開，但從近日的成交看似乎未有湧入股市，相信與港股已累積不小升幅有關。