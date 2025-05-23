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恒瑞暗盤大升逾三成 每手賺2960元 倘首掛表現相若 Ｈ股相對Ａ股折讓不足3%

標籤：經濟

【明報專訊】緊接「寧王」招股的內地藥企龍頭恒瑞醫藥（1276）及新加坡miRNA技術公司覓瑞（MiRXES）（2629）今日首掛，昨暗盤雙雙報喜，於三大交易場均大升逾三成。集資近百億元的A+H股恒瑞於輝立表現最佳，收盤報58.85元，較招價定價44.05元升33.6%。不計手續費，每手200股帳面賺2960元。恒瑞A股（滬：600276）昨收報55.6元人民幣（約60.4港元），若H股首掛表現與暗盤相若，則相對A股折讓將收窄至不足3%，成H股折讓最低股份之一。

明報記者 邱潤青

恒瑞昨晚公布公開發售超購逾453倍，涉資約2474.2億元。認購一手中籤率為一成，認購1萬股（50手）穩獲派1手；認購逾617.4萬股涉資近2.72億元的「頭槌飛」有55張，每人獲派3.36萬股。

同日上市的覓瑞在富途表現最佳，收市報31.4元，較定價23.3元升34.8%。每手100股。不計手續費，帳面賺810元。

手回首日孖展超購13倍

內地人身險中介服務提供商手回集團（2621）昨日起至27日招股，計劃發行2435.8萬股，一成於香港公開發售，招股價介乎6.48元至8.08元，集資最多1.97億元。每手400股，一手入場費3264.59元（見表）。預計5月30日掛牌，中金（3908）、華泰國際為聯席保薦人。截至昨晚8時，綜合市場數據，手回首日招股錄得孖展超購13.04倍，各大券商共借出2.76億元，其中以富途借出1.73億元為最多。

A股三一重工遞表申港上市

而昨日截止招股的內地生物技術公司派格生物（2565）獲孖展超購621.65倍，涉資191.3億元；跨境社交電商公司吉宏股份（2603）獲孖展超購38.5倍，涉資29.31億元。

繼續有A股上市公司來港IPO，工程機械製造商三一重工（滬：600031）昨遞表申請來港上市，中信證券為獨家保薦人。初步招股文件顯示，公司專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、製造、銷售及服務。

文件引述弗若斯特沙利文指出，按2020年至2024年核心工程機械累計收入計，集團是全球第三大及中國最大的工程機械企業。截至昨日收市，集團市值1616.18億元人民幣（約1755億港元）。