聯想上季純利挫六成 遠遜預期

聯想上季毛利率按年下滑1.2個百分點至16.4%，但略高於市場預期的16%。分業務表現方面，第四季智能設備業務集團（IDG）收入按年升12.9%至118.14億美元，經營溢利升4.1%至8.04億美元；基礎設施方案業務集團（ISG）增長最為強勁，收入大增62.6%至41.2億美元，扭轉去年同期虧損，錄得經營溢利349.9萬美元；方案服務業務集團（SSG）收入則按年升18.1%至21.5億美元，經營溢利升25.3%至4.87億美元。

不過，聯想錄得認股權證相關的衍生金融負債公允值虧損1.18億美元。排除非現金費用，非香港財務報告準則的純利則上升25%。

CEO：政策不確定憂慮較關稅大

就美國關稅對集團影響，董事長兼行政總裁楊元慶在業績會上表示，「真正令人擔憂的不是關稅本身，而是政策的不確定」。以近期兩輪美國加徵關稅為例，第一輪10%關稅因有足夠時間選擇合適的生產地並調整價格，對業績沒明顯影響；但3月突如其來的第二輪關稅，因時間倉卒，公司反應不及，對上季表現造成顯著衝擊。

楊強調，若能提前獲悉政策變化，公司便可在一至兩周內調整零部件採購來源、產能配置及定價策略，將影響降至最低。

全年多賺近四成

全年業績方面，聯想收入按年增長21%至690.77億美元，創歷史第二高；純利升37%至13.84億美元；全年毛利率下滑1.1個百分點至16.1%。