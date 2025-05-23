美20年期國債拍賣反應差 減稅法案通過後孳息見5.19厘 年半最高

美國30年期國債孳息率昨亦升穿5.14厘，逼近2007年金融海嘯前的高位。美國10年期國債孳息率曾升穿4.6厘，是2月以來最高，超越4月初促使特朗普暫緩中國以外「對等關稅」的債息水平。受利率高企影響，美國4月二手樓銷售是2009年以來最低的4月。不過美國5月製造業、服務業及綜合PMI初值，各由4月的50左右，升至52以上，超出分析師預期，美股三大指數早段反彈。

5月製造業PMI初值超預期 美股反彈

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，市場對關稅戰的擔憂緩和之際，又要面臨政府債務成本上升的壓力。雖然減稅法案旨在提振經濟，緩解市場對關稅的憂慮，惟減稅造成的成本亦會加劇投資者對預算赤字居高不下的憂慮。

市場試圖尋找觸發「特朗普認沽期權」（Trump Put，指特朗普在跌市時改變政策）的門檻。資產管理公司DWS Americas指出，特朗普或國會看來不會大幅削減赤字，債市將對預算問題進行投票。BCA Research首席全球策略師Peter Berezin表示，就像上月的關稅問題，市場將發現債息和標普500指數需達到什麼水平，特朗普才會糾正政策。

CBO料美財赤增至相當於GDP 7%

美國會預算辦公室（CBO）預計，減稅法案明年可提供約2800億美元的經濟刺激，相當於美國GDP的0.9%，並很大程度抵消關稅的不利影響，不過未來幾年的財政赤字將推高至相當於GDP的7%，對於失業率較低的和平時期，這是前所未見的高水平。

白宮質疑CBO誇大赤字預測，未考慮關稅和放寬監管等措施，對政府收入和經濟的提振作用。

摩通CEO：不能排除美陷入滯脹

德銀指出，在美國國債孳息率上升之際，日圓也在轉強，反映謹慎的外國買家正從美國債市撤資。Miller Tabak資產管理指出，當美國10年期國債孳息率顯著高於4.5厘，反映長期債息發生關鍵變化，債市走勢「使當前美股較高的估值水平難以證明其合理性」。

摩根大通行政總裁戴蒙警告，美國面臨地緣政治、預算赤字和物價壓力帶來的巨大風險，不能排除美國陷入滯脹的可能性。面對大量不確定性，他認為美聯儲對貨幣政策採取觀望是正確的。

（綜合報道）

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