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比特幣升穿11.1萬美元創歷史新高

【明報專訊】美國債匯下滑之際，全球最大加密貨幣比特幣的價格昨升穿11.1萬美元，創歷史新高。受惠於機構投資者及企業增持數碼資產，比特幣近期持續上漲。受一系列有利加密貨幣資產的消息推動，包括美國參議院通過由共和黨提出的《GENIUS 法案》程序表決，為建立穩定幣（如USDC和USDT）的監管機制鋪路，市場對加密貨幣前景趨於樂觀，加上穆迪下調美國信用評級，投資者在美元資產價值下跌之際，尋找對冲美元下滑的保值手段，刺激比特幣價格升穿特朗普1月20日就任總統當日所創的10.9萬美元高位。

投資者增持比特幣 對冲美元下滑

比特幣今年以來上漲逾18%。由AI驅動的投資和研究平台SoSoValue的數據顯示，比特幣ETF的資金流入強勁而穩定，5月迄今只有兩天錄得資金淨流出。

追蹤企業持有比特幣數量的Bitcoin Treasuries指出，今年初以來，上市企業持有的比特幣數量增加31%，佔比特幣總供應量15%。

上市企業持有量增逾三成

長期對加密貨幣資產持懷疑態度的摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon），本周突然「轉軚」，宣布允許客戶購買比特幣。作為美國資產值最大的銀行，摩通的政策轉變被視為比特幣進入金融領域主流的最新信號。

此外，《華爾街日報》報道，加密貨幣交易所Kraken計劃允許非美國客戶，通過數碼帳本（digital ledger），交易蘋果（美：AAPL）、Tesla（特斯拉）（美：TSLA）、Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等逾50隻熱門股票或ETF的代幣化版本（tokenized versions） ，並將在未來數周在歐洲、拉美、非洲和亞洲推出。

（綜合報道）

[國際金融]