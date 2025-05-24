綠色金融科技地圖 上半年推新版本

綠色和可持續金融

資助計劃延長3年

許正宇表示，政府先前推出「綠色和可持續金融資助計劃」（下稱計劃），於去年延長3年直至2027年才結束，並擴大計劃的資助範圍至轉型債券（Transition bond）及貸款，他表示截至本月，政府已向超過570筆於香港發行的債務工具，批出超過3.4億港元資助，涉及的債務總額逾1600億美元。他表示，計劃為鼓勵更多綠色融資活動於香港進行，以及吸引更多的金融和專業服務提供者，於香港開設或者擴展相關業務。

培訓先導計劃批逾7200宗申請

許正宇提到，政府於2022年12月推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，供本地合資格從業員，以及有志從事綠色和可持續金融相關工作的人士申請，於申請人完成合資格培訓及取得專業資格後，最多可取得先導計劃下的1萬元資助，現時先導計劃批准逾7200宗申請，涉及資助金額為4000萬元，另計劃會延長至2028年。