小米自研晶片獲大行看好 高盛：提升手機市場競爭力

首批搭載小米玄戒系列的產品包括小米手機15S Pro、小米平板 7 Ultra，小米手表S4 15周年紀念版。瑞銀表示，相關產品起價均低於6000元人民幣，均適用於內地的數碼產品國家補貼。該行稱其對玄戒系列的看法「非常積極」，並預計小米不會將晶片售予其他智能手機廠商。瑞銀特別指出，小米手表S4 15周年紀念版搭載了玄戒T1晶片，其集成了小米自研的4G基帶，為當日發布會中最大的驚喜。

短期對產品銷量貢獻有限

2023年10月小米發布澎湃操作系統，適用於手機、平板電腦等設備。高盛表示，玄戒系列晶片的發布，預計能與澎湃系統實現更好軟硬件融合，並提升小米手機於市場的競爭力、建立用家體驗優勢；同時表示，玄戒發布標誌着小米已位於突破包括晶片、人工智能和操作系統在內的核心技術的新起點。不過高盛認為玄戒對小米近期的手機銷量貢獻或較有限，且小米仍面臨全球智能手機行業競爭日趨激烈、市場份額增速疲軟等問題，此外地緣政治風險和監管不確定因素加劇也是一大風險。

摩通：研發團隊規模居內地前列

摩通認為小米對SoC的期望值較高，研發投入亦較大，研發團隊人數達2500人，在中國同類團隊中人數規模位居前列，且其中不少人在SoC上經驗豐富。不過該行亦指出考慮到玄戒系列仍處開發早期階段等因素，最初採用率可能保持較小規模。此外，內置式調制解調器（in-house modem）的開發、SoC與調制解調器及操作系統的集成等因素，可能會令小米需要更多時間將玄戒部署於不同產品上。由於美國持續限制對華出口晶片，市場擔心小米玄戒系列會否因此折戟沉沙，對此摩通表示智能手機使用的SoC可能仍不受限，但需密切關注相關情勢變化。