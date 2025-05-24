外電：吉宏近下限7.68元定價

「吉利概念股」福瑞泰克再申港上市

昨日掛牌的兩隻新股表現做好，恒瑞醫藥（1276）收報55.15元，較定價44.05元升25.2%，成交47.3億元。不計手續費，一手200股帳面賺2220元。同日掛牌的覓瑞（MiRXES）（2629）收市升28.8%至30元，一手100股，帳面賺670元。另外，吉利（0175）創辦人兼董事長李書福有份持股11.73%、內地自動駕駛解決方案服務商福瑞泰克昨向港交所（0388）遞表申請來港上市，為去年11月這家「吉利概念股」首次申請失效後再次遞表，中信証券（6030）、中金（3908）、華泰國際和匯豐為聯席保薦人。據初步招股文件，2019年以來，福瑞泰克一直被吉利控股集團委聘為非獨家供貨商。去年59.4%收入來自吉利。去年收入12.83億元（人民幣，下同），按年增長41.4%；虧損按年收窄至5.28億元。

樂自天成申來港上市

另外，內地潮玩品牌52TOYS母企樂自天成亦於昨日遞表申請來港上市，早前有指其計劃集資最多約15.6億元，樂自天成52TOYS於2015年成立，提供玩偶、變形機甲及拼裝玩具、毛絨玩具及衍生周邊等多品類IP玩具產品；同日遞表還有科望醫藥集團及華曦達科技。

明報記者