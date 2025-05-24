「特朗普幣」晚宴 被指或涉索取饋贈 持幣最多25買家 獲特VIP招待

【明報專訊】美國總統特朗普周四在首都華盛頓郊區的高爾夫球俱樂部舉辦盛大晚宴，招待其官方迷因幣$TRUMP的主要買家，並重申將兌現把美國打造成世界「加密貨幣之都」的承諾。《華爾街日報》稱，曾面臨美國監管機構調查而不敢赴美的加密貨幣波場（TRON）創辦人孫宇晨，也出席今次晚宴。孫宇晨稱自己是$TRUMP幣的最大買家，據稱持有價值1860萬美元的$TRUMP幣，並在此前向特朗普家族支持的加密貨幣項目World Liberty Financial（WLFI）投資了7500萬美元。孫宇晨更被任命為該項目的顧問。
根據區塊鏈分析公司Inca Digital的數據，獲邀參加今次晚宴的買家，共購買了價值約1.48億美元的$TRUMP幣。特朗普於4月23日宣布，在截至5月12日平均持有最多$TRUMP幣的220名買家將獲邀參加晚宴，而排名最高的25名買家更可在晚宴開始前，獲特朗普提供的VIP招待。受此消息推動，該幣上月由8美元左右，升至近期接近14美元。
美國政府監督組織表示，這場晚宴可能違反禁止索取饋贈的聯邦規定。聯邦法例亦禁止外國資金介入政治。
在特朗普重返白宮前，孫宇晨一直是美國當局的調查對象。美國財政部的金融犯罪執法網絡在2023年的一份非公開報告指出，波場「在違法者當中愈來愈受歡迎」。美國證交會（SEC）在2023年指控他涉嫌操縱波場的交易，但SEC已在今年2月請求法院暫停該訴訟。
大批質疑特朗普與加密貨幣行業可能存在利益衝突的示威者，周四在宴會場外手持標語，呼籲「停止加密貨幣腐敗」。俄勒岡州民主黨參議員Jeff Merkley亦在場呼叫口號，形容這晚宴是「腐敗的珠穆朗瑪峰」。
特朗普家族企業特朗普集團（Trump Organization）的一家關聯公司，以及由曾與特朗普有生意往來的企業家Bill Zanker註冊的一家公司，共同擁有$TRUMP供應量八成。按當前價格計算，這些$TRUMP幣帳面價值超過100億美元。
曾在小布殊政府擔任道德律師的Richard Painter指出，從沒見過美國總統執政期間，仍試圖籌集資金，讓他人購買其企業股份。
白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）否認此晚宴會引發任何道德違規，理由是特朗普「所有資產都在一個由其子女管理的保密信託」。加密貨幣近期行情高漲，比特幣本周升穿11.1萬美元創新高。
《華爾街日報》引述知情人士稱，摩根大通（美：JPM）、美銀（美：BAC）、花旗（美：C）、富國（美：WFC）等美國主要銀行共合擁有的機構，包括點對點支付系統Zelle的營運商Early Warning Services及實時支付網絡Clearing House，正研究聯合發行一款穩定幣，以抵禦來自加密貨幣行業的競爭。
穩定幣在加密貨幣市場充當數碼美元，可用於存儲現金或購買其他加密貨幣。銀行業預期穩定幣可加快跨境支付等操作，相關討論仍處於早期階段，任何決定將取決於穩定幣的立法結果及市場需求。