「特朗普幣」晚宴 被指或涉索取饋贈 持幣最多25買家 獲特VIP招待

根據區塊鏈分析公司Inca Digital的數據，獲邀參加今次晚宴的買家，共購買了價值約1.48億美元的$TRUMP幣。特朗普於4月23日宣布，在截至5月12日平均持有最多$TRUMP幣的220名買家將獲邀參加晚宴，而排名最高的25名買家更可在晚宴開始前，獲特朗普提供的VIP招待。受此消息推動，該幣上月由8美元左右，升至近期接近14美元。

美國政府監督組織表示，這場晚宴可能違反禁止索取饋贈的聯邦規定。聯邦法例亦禁止外國資金介入政治。

在特朗普重返白宮前，孫宇晨一直是美國當局的調查對象。美國財政部的金融犯罪執法網絡在2023年的一份非公開報告指出，波場「在違法者當中愈來愈受歡迎」。美國證交會（SEC）在2023年指控他涉嫌操縱波場的交易，但SEC已在今年2月請求法院暫停該訴訟。

示威者籲「停止加密貨幣腐敗」

大批質疑特朗普與加密貨幣行業可能存在利益衝突的示威者，周四在宴會場外手持標語，呼籲「停止加密貨幣腐敗」。俄勒岡州民主黨參議員Jeff Merkley亦在場呼叫口號，形容這晚宴是「腐敗的珠穆朗瑪峰」。

特朗普家族企業特朗普集團（Trump Organization）的一家關聯公司，以及由曾與特朗普有生意往來的企業家Bill Zanker註冊的一家公司，共同擁有$TRUMP供應量八成。按當前價格計算，這些$TRUMP幣帳面價值超過100億美元。

曾在小布殊政府擔任道德律師的Richard Painter指出，從沒見過美國總統執政期間，仍試圖籌集資金，讓他人購買其企業股份。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）否認此晚宴會引發任何道德違規，理由是特朗普「所有資產都在一個由其子女管理的保密信託」。加密貨幣近期行情高漲，比特幣本周升穿11.1萬美元創新高。

白宮發言人否認引發道德違規

《華爾街日報》引述知情人士稱，摩根大通（美：JPM）、美銀（美：BAC）、花旗（美：C）、富國（美：WFC）等美國主要銀行共合擁有的機構，包括點對點支付系統Zelle的營運商Early Warning Services及實時支付網絡Clearing House，正研究聯合發行一款穩定幣，以抵禦來自加密貨幣行業的競爭。

穩定幣在加密貨幣市場充當數碼美元，可用於存儲現金或購買其他加密貨幣。銀行業預期穩定幣可加快跨境支付等操作，相關討論仍處於早期階段，任何決定將取決於穩定幣的立法結果及市場需求。

（綜合報道）

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