moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

關稅危機再升溫 蘋果跌2% 晶片股受壓

【明報專訊】美國總統特朗普昨威脅，蘋果（美：AAPL）在美國以外生產的iPhone將被徵收25%關稅，並不滿與歐盟的貿易談判停滯不前，警告由6月1日起向歐盟徵收50%關稅。關稅危機再次升溫，美股三大指數早段下滑，蘋果股價跌逾2%，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）及AMD（美：AMD）等在亞洲代工的晶片股股價下滑。部分資金流入避險資產，現貨金昨晚升穿每盎司3350美元，美國10年期國債孳息率回落至4.5厘水平，不過已較上月底升超過0.3厘。

長債跌價 日金融機構錄帳面巨虧

美國及日本長年期國債價格下滑，日本金融機構錄得巨額帳面虧損。隨着日本央行加息，債券價值受到蠶食，而日本央行自去年7月起削減買債，也令債券供應過剩。日本最大壽險公司日本生命保險公布，由於利率上升削弱了其投資組合的價值，在截至3月底的財年，其持有的日本國債帳面虧損達3.6萬億日圓（約1976億港元），較對上一個財年高出逾兩倍。

日本生命保險的債券投資組合主要是日本國債，期限大多為30年期。這些長年期國債近期面臨拋售壓力，孳息率創歷史新高。除帳面虧損，日本生命保險在剛過去的財年，出售了部分日本國債，錄得5000億日圓（約274億港元）實際虧損。該機構已公布減少主權債務持有量的計劃。

索尼生命保險亦表示，如果日本利率繼續上漲，將出售持有的國債。農林中金稱，將審慎購買日本國債。農林中金在截至3月底的財年，虧損約1.8萬億日圓（約988億港元），是歷來之最。該銀行此前拋售大量美國等外國債券。彭博社形容，農林中金是美國利率上升的最大受害者之一。利率上升，令其外國債券價值下跌，加上美元融資成本向上，超過其債券收益。

（綜合報道）

[國際金融]