關稅危機再升溫 蘋果跌2% 晶片股受壓

長債跌價 日金融機構錄帳面巨虧

美國及日本長年期國債價格下滑，日本金融機構錄得巨額帳面虧損。隨着日本央行加息，債券價值受到蠶食，而日本央行自去年7月起削減買債，也令債券供應過剩。日本最大壽險公司日本生命保險公布，由於利率上升削弱了其投資組合的價值，在截至3月底的財年，其持有的日本國債帳面虧損達3.6萬億日圓（約1976億港元），較對上一個財年高出逾兩倍。

日本生命保險的債券投資組合主要是日本國債，期限大多為30年期。這些長年期國債近期面臨拋售壓力，孳息率創歷史新高。除帳面虧損，日本生命保險在剛過去的財年，出售了部分日本國債，錄得5000億日圓（約274億港元）實際虧損。該機構已公布減少主權債務持有量的計劃。

索尼生命保險亦表示，如果日本利率繼續上漲，將出售持有的國債。農林中金稱，將審慎購買日本國債。農林中金在截至3月底的財年，虧損約1.8萬億日圓（約988億港元），是歷來之最。該銀行此前拋售大量美國等外國債券。彭博社形容，農林中金是美國利率上升的最大受害者之一。利率上升，令其外國債券價值下跌，加上美元融資成本向上，超過其債券收益。

（綜合報道）

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