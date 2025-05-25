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特朗普擬iPhone三星等6月徵關稅 分析師：蘋果承擔25%關稅 獲利仍超回美設廠

【明報專訊】美國總統特朗普上周五發文，威脅向蘋果（美：AAPL）在美銷售的iPhone徵收至少25%關稅，以敦促蘋果在美製造iPhone。特朗普其後回應記者提問時表示，手機關稅同時會向包括三星在內的其他生產商徵收，否則會產生不公平，他計劃在6月底前開始徵收，不過未有提供更多關稅詳情。市場普遍質疑關稅能否令手機遷到美國生產，著名蘋果分析師郭明錤認為，即使蘋果為在美銷售iPhone承擔25%關稅，獲利仍會遠好過將iPhone組裝產線搬回美國。

明報記者 歐陽偉昉

特朗普表示，向蘋果發出關稅警告，源於上周二行政總裁庫克與他會面時，提及計劃在印度興建廠房生產iPhone。美國在4月中向手機等電子產品豁免關稅，不過當時白宮已稱措施是希望企業有時間轉移到美國生產，會就半導體單獨設定關稅。蘋果上周五跌3.02%，收報195.27美元，見逾兩周低位，其他蘋果供應商股票亦下跌，台積電（美：TSM）跌2.15%，恩智浦（美：NXPI）跌2.22%（見表）。

券商：美製iPhone成本料3500美元

今年2月特朗普曾表示，蘋果計劃從墨西哥遷到美國生產，並指「蘋果不想捲入關稅」，郭明錤認為，今次是特朗普近期第二次發出針對蘋果的言論，是蘋果不容忽視的信號。蘋果現時與特朗普談判重點，在於如何避免、延緩關稅或進一步上升，不過在特朗普卸任前，將所有iPhone美國機型搬到美國組裝並不現實，即使今次達成暫時協議以避免關稅，但在其卸任前難保仍不時面臨關稅威嚇。

美國不如亞洲擁有成熟的供應、製造和技術生態系統，券商Wedbush資深股票研究分析師Daniel Ives形容在美生產iPhone是「童話故事」並不可行，因為投產需要10年時間，每部iPhone成本高達3500美元（約2.73萬港元），而現時最頂級型號售價為1200美元（約9360港元）。

摩通：手機普徵關稅反利蘋果

摩根大通指出，若所有不在美國生產的手機均被徵關稅，反而會對蘋果有利，因為該行針對消費者和供應商定價的能力較佳，有能力轉嫁25%關稅。摩通估計，每部iPhone會因應關稅，在全球加價5%或50美元，屬蘋果過去加價幅度以內。

彭博行業研究指出，特朗普試圖強行將生產遷至美國，會令整體科技股前景受壓。彭博統計，標普成分股的科技行業公司擁有1358間工廠，有63.4%設於美國以外，其中電子設備、半導體和通訊設備企業佔比最高，其供應鏈對中國內地最為依賴，約有10%工廠設於中國內地，在各個科技行業子分類均位列首五名。