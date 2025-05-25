Nvidia據報下月內地推新AI晶片

【明報專訊】路透社引述消息人士，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）因應美國出口限制，將基於最新架構Blackwell，推出針對中國內地市場的人工智能晶片組，因應規格較低和製造要求較簡單，預計售價將在6500至8000美元，遠低於現時專門向內地提供H20晶片的1萬至1.2萬美元，計劃最早於6月開始量產。
報道引述消息人士稱，晶片將以Nvidia的RTX Pro 6000D伺服器級圖形處理器為基礎，惟使用常規GDDR7記憶體，而非更先進的高頻寬記憶體（HBM），晶片亦不會採用台積電（美：TSM）先進的晶片封裝技術CoWoS。
報道引述Nvidia發言人稱，公司仍在評估其「有限」的選項，並指公司實際上被排除在中國內地500億美元的數據中心市場之外，直至他們能確定新產品設計，並獲得美國政府批准。台積電則拒絕置評。
中國內地仍是Nvidia的重要市場，在上個財年佔銷售額13%，是次為Nvidia第三次因美國當局針對中國的科技出口管制，為內地定制GPU晶片。消息人士稱，美國4月對H20實施管制後，Nvidia最初考慮為內地開發H20降級版本，但計劃未成功。Nvidia行政總裁黃仁勳上周表示，H20採用舊款Hopper架構，已無法在當前美國出口限制下再修改。