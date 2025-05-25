moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Nvidia據報下月內地推新AI晶片

標籤：經濟

【明報專訊】路透社引述消息人士，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）因應美國出口限制，將基於最新架構Blackwell，推出針對中國內地市場的人工智能晶片組，因應規格較低和製造要求較簡單，預計售價將在6500至8000美元，遠低於現時專門向內地提供H20晶片的1萬至1.2萬美元，計劃最早於6月開始量產。

規格較低 料售價遠低於H20

報道引述消息人士稱，晶片將以Nvidia的RTX Pro 6000D伺服器級圖形處理器為基礎，惟使用常規GDDR7記憶體，而非更先進的高頻寬記憶體（HBM），晶片亦不會採用台積電（美：TSM）先進的晶片封裝技術CoWoS。

報道引述Nvidia發言人稱，公司仍在評估其「有限」的選項，並指公司實際上被排除在中國內地500億美元的數據中心市場之外，直至他們能確定新產品設計，並獲得美國政府批准。台積電則拒絕置評。

中國內地仍是Nvidia的重要市場，在上個財年佔銷售額13%，是次為Nvidia第三次因美國當局針對中國的科技出口管制，為內地定制GPU晶片。消息人士稱，美國4月對H20實施管制後，Nvidia最初考慮為內地開發H20降級版本，但計劃未成功。Nvidia行政總裁黃仁勳上周表示，H20採用舊款Hopper架構，已無法在當前美國出口限制下再修改。