Nvidia據報下月內地推新AI晶片

規格較低 料售價遠低於H20

報道引述消息人士稱，晶片將以Nvidia的RTX Pro 6000D伺服器級圖形處理器為基礎，惟使用常規GDDR7記憶體，而非更先進的高頻寬記憶體（HBM），晶片亦不會採用台積電（美：TSM）先進的晶片封裝技術CoWoS。

報道引述Nvidia發言人稱，公司仍在評估其「有限」的選項，並指公司實際上被排除在中國內地500億美元的數據中心市場之外，直至他們能確定新產品設計，並獲得美國政府批准。台積電則拒絕置評。

中國內地仍是Nvidia的重要市場，在上個財年佔銷售額13%，是次為Nvidia第三次因美國當局針對中國的科技出口管制，為內地定制GPU晶片。消息人士稱，美國4月對H20實施管制後，Nvidia最初考慮為內地開發H20降級版本，但計劃未成功。Nvidia行政總裁黃仁勳上周表示，H20採用舊款Hopper架構，已無法在當前美國出口限制下再修改。