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AI成效不一 部分企業重聘人類

【明報專訊】人工智能（AI）取代人類職位的浪潮，早在其他行業捲起，但成效不一。全球最大主權基金挪威央行投資管理公司稱，AI節省工時，又表明正重視多善用科技來提高效率，料短期內不增加人手。瑞典金融科技公司Klarna則一度熱中於AI，兩年前起不再招聘，最近「走回頭路」，反思AI在部分工作表現不及人類，或需重新招聘部分人手。

挪威主權基金：AI提升工作效率

管理資產價值達1.8萬億美元的挪威央行投資管理公司，截至去年底員工人數為676人，分佈於挪威、英國、美國、新加坡等地。其行政總裁Nicolai Tangen表示，公司控制旗下投資項目，要用上16種語言來閱讀新聞，以便得知上市公司大概情况，過程通常需時數天，但採用AI後，「現在只需10分鐘」。他預料，短期內不會預測員工人數進一步增加。

Nicolai Tangen曾於去年年報引用內部調查，指出員工反映採用AI後可提升效率15%。

瑞典Klarna：AI客服主任不如期望

然而，也有公司走回頭路，重新聘請人類，取代AI。瑞典先買後付公司Klarna於2023年起鼓勵團隊重用AI，自此亦停止招聘人手。其間公司與OpenAI合作，減少員工數目，將部分功能自動化，在翻譯、藝術製作、數據分析等範疇節省1000萬美元開支。Klarna行政總裁Sebastian Siemiatkowski曾稱，AI正處理700名客戶服務主任的工作，時至去年12月，他仍堅持AI已能做到人類所有工作。

日前Sebastian Siemiatkowski則向傳媒表示，AI客戶服務主任表現不如期望，要重新考慮公司的招聘方針。他解釋，從品牌角度出發，必須讓客戶感受到永遠有專人為你服務。他又提到，昔日公司過分考慮成本，終致質素下滑，預料公司會招聘更多客戶服務人手，架構會類似Uber。

[企業地球村]