權發：兩餸飯汰弱留強 須不斷提升品質

目前擁4店 最快下季開新店

談及進入兩餸飯賽道原因，Kitty表示，兩餸飯其實不是近年產物。權發早在20幾年前營運海鮮酒家時已開始兼賣兩餸飯，在SARS時期也曾以此方式渡過難關。惟酒樓最終仍不敵新冠疫情衝擊，於2021年全線結業。2020年最早開設於西灣河的第一間權發兩餸飯店亦已不再續租，目前4間分店分別位於油麻地、佐敦、觀塘及銅鑼灣。Kitty透露已簽署第五間分店租約，新店與佐敦分店「相距不遠」，最快將於今年第三季度開業，將提供更多堂食座位。

不過Kitty亦坦言，現時兩餸飯市場競爭日趨激烈，經營環境已較疫情期間更具挑戰。隨市場選擇增加，顧客對食物質素的要求亦水漲船高，以往「求過於供」的紅利期已不復再，業界正面臨「汰弱留強」的洗牌階段，兩餸飯食肆需不斷提升品質方能站穩陣腳。就以現時權發佐敦分店的兩餸飯每盒售價40元、三餸飯每盒50元為例，Kitty表示自家兩餸飯定價絕非最便宜，但以性價比取勝。她認為即使近年港人消費降級，但未至於將餐飲預算壓縮至最低，權發相較於平價兩餸飯仍具有較強競爭力。她又說現階段沒有加價打算，過去5年來則加價兩次。

推乾鍋雞等辣味菜式迎合年輕人

Kitty形容權發以酒樓品質經營，更像是「廉價版小菜館」，主打即炒即賣，並以逾30款菜式選擇，亦會推出節日菜式，如農曆新年期間便曾推出有鮑魚的菜式應節。她指出，權發有超過四成顧客購買淨餸，平均顧客單價超過60元，遠高於普通兩餸飯店，其中以黑醋排骨、炒鵝腸、西蘭花蝦最受顧客歡迎。此外，權發亦迎合年輕人口味推出乾鍋雞等辣味菜式，質素與川菜館相若，價格卻為川菜館的一半。