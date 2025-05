麥格理資本Viktor Shvets：美中期選舉前 特朗普政策風險持續

明報記者 葉創成

正如上周一出版的上期《Money Monday》封面故事分析,自從特朗普1月20日再次入主白宮出任美國總統後,在「特朗普2.0」的新局勢之下,突然有重大政經新聞發生已經成為了新常態,上周特朗普便有三大具爭議的政策出台,除了周中宣布禁制哈佛大學下學年招收國際學生外,周五亦威脅將分別向蘋果公司(美:AAPL)及歐盟加徵25%及50%的關稅,影響所及,美股三大指數道指、標指及納指全周分別下跌2.47%、2.61%及2.47%。

稱美不少民眾對制度失信心 尋求改變

麥格理Viktor Shvets在全球投資銀行界有近40年豐富經驗,先後曾在悉尼、墨爾本、香港、倫敦、莫斯科及紐約等國際大都會工作,現時則駐紐約任職,他亦是探討1930年代美國大蕭條期間社會、經濟及政治不穩定的情况與現况比較的暢銷書《The Twilight Before the Storm: From the Fractured 1930s to Today's Crisis Culture—How to Avoid a World on Fire》作家。Shvets近日來港主講「麥格理亞洲會議」(Macquarie Asia Conference),對於「特朗普2.0」政策前因後果作出分析,值得讀者參考。

Shvets首先指出,全球在經歷2008年金融海嘯至今近17年,除了科技發展日新月異外,金融市場亦有重大轉變,社會因此亦出現重大分化,例如貧富差距擴大,而不論是美國民主黨或共和黨、英國工黨或保守黨、澳洲工黨或自由黨也好,政客若要當選便要推行主流民意所鼓吹的政策,即使這些政策往往較偏激,甚至為地緣政治帶來極大的壓力,這與他在上述著作所描述的1930年代情况相若。

「特朗普2.0」目標 「重塑美國及世界」

根據Shvets的分析,與1980至2000年代經濟、社會及政治體系相對穩定時不同,西方國家不少民眾現時已對當地制度失去信心,認為這制度已不再適合他們及其家庭,因此亦要求改變,例如英國民眾便在2016年選擇公投脫離歐盟,而特朗普不論在2016年或2024年美國總統大選中同樣以「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)作為口號,並得以勝選入主白宮。

三陣營撐特朗普 以Elon Musk等為代表

美國作為全球最大經濟體,政權改變帶來的影響亦特別重大,Shvets分析,民主黨向來比較制度化(institutionalized),政策亦比較容易預測,共和黨則相對是革命派(revolutionary),政策往往難以預測;另外,由於特朗普今年1月20日重返白宮前,已在2017年1月至2021年1月有4年總統執政經驗,因此在過去4個多月的「特朗普2.0」期間,白宮政策亦執行得比「特朗普1.0」時更快及更有力,帶來的地緣政治壓力也增加。

Shvets認為,特朗普在是次第二任總統4年任期希望達到的目標(goal)便是在經濟、社會、政治及文化上「重新塑造美國」(Remake United States),因此也需要「重新塑造世界」(Remake the world),但特朗普及其團隊對如何達致此宏大目標暫沒有明確計劃(plan),不少政策現仍處於摸索階段。

根據Shvets的分析,特朗普能夠在去年11月勝出美國總統大選並重返白宮,是由於同時得到多個不同陣營支持,例如以Tesla(特斯拉)(美:TSLA)行政總裁Elon Musk為首的科技界、以副總統萬斯為代表的內陸派及以財長貝森特為代表的傳統共和黨人士等。

萬斯代表美內陸居民 撐關稅反移民

Shvets表示:「非常明確地,特朗普得到科技界的支持,即使他們為數不大,但卻在金錢及網絡上很有影響力,表表者是Elon Musk及PayPal創辦人Peter Thiel,他們支持全球化及放寬移民政策,也相信科技是最重要的生產力長遠可以降低包括員工薪酬在內的生產成本,因此亦反對工會及政府監管。」

跟着Shvets分析特朗普何以得到以副總統萬斯為代表的內陸派支持:「美國近年經濟發達的主要是沿海地區,內陸地區發展則對落後,對於當地人士來說,心裏的願望是美國重返1950年代──丈夫一個人工作已可養活一家四口無憂無慮地生活,美國居民消費的產品基本上亦主要在當地生產,而且每年移民而至的人口亦相對不多。目前他們鼓吹美國繼續加徵關稅,而且亦是工會支持者,重視社會福利,另外也反對移民,同時認為科技不應發展太快以免打爛打工仔的飯碗。」

Shvets續說,特朗普第三批支持者則是以財長貝森特為代表的傳統共和黨人士,其政策比較務實,崇尚1980年代出任總統長達8年列根的「小政府」政策,致力控制開支以縮減財政赤字,重視經濟增長,因此亦不反對移民。

不同支持者訴求不同 致特朗普政策常變

顯而易見的是,特朗普上述三批支持者,對於是否加徵關稅、增加福利開支及收緊移民政策有截然不同的觀點,Shvets指出,由於特朗普在不同階段需要滿足不同支持者的訴求,因此政策亦難免朝令夕改,這亦為金融市場帶來重大波動,預料情况或持續至明年11月中期選舉。

Shvets表示:「美國明年11月便會進行中期選舉,屆時選民會選出眾議院所有議席及參議院三分之一議席。假如共和黨在中期選舉失利的話,便反映特朗普重返白宮以來的政策不受民眾歡迎,這也是防止政策出軌的護欄(guard rail)。」

上台後美股債匯齊跌 向激進政策說不

另外,自從特朗普1月20日再次入主白宮出任美國總統以來,把上任前一個交易日1月17日與上周五收市價比較,美股標指由5996點下跌3.23%至5802點、美國30年期國債孳息率由4.8567厘上升至5.0374厘,而美匯指數則由109.347點急跌9.36%至99.112點(見圖1、圖2、圖3),反映美國股債匯期內均錄得跌幅,原因相信是投資者因應美國政策風險增加而減持美元資產。

Shvets認為,特朗普將來一旦再出台非常激進的政策,令金融市場出現大幅波動後,估計特朗普也會修訂有關政策,這也屬於防止出現過分偏激政策的另一護欄。

