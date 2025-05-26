微眾科技：與20金融機構簽MOU

微眾銀行於內地為持牌民營銀行，內地科企龍頭騰訊（0700）為其大股東，微眾科技則為微眾銀行全資控股子公司。陳銘基指出，微眾科技是科技型企業，會利用微眾銀行於內地營運銀行的經驗，包括運用人工智能（AI）、大模型協助銀行數碼轉型等。

貿戰暫無礙攻東南亞

具體而言，陳銘基稱，不少東南亞的銀行內部技術或App應用程式使用年限已經超過5至6年，已有換新的需求，或需協助相關銀行優化保險產品推出市場的流程及速度等。同時，縱然中美貿易戰牽動地緣政治趨於緊張，他認為該公司出海至東南亞的過程暫未受影響。

此外，微眾科技已加入深港跨境數據驗證平台香港側營運方，能提供的驗證服務包括企業主信用信息驗證、企業信用信息驗證、企業KYC（認識你的客戶）報告核驗和高校通知書驗證等。陳銘基還透露，近年本港引入高才通，而不少內地人才留港工作同時也會貸款購置房產，他們見到相關情况逐漸增加，因此微眾科技已開發區塊鏈驗證平台，能協助銀行於網上即可驗證貸款申請者信用報告，確認其身分及其內地資產真實性，令銀行驗證客戶資料的時間大幅縮短。