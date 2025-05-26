重視「PSGRT」 與私隱署指引一致

【明報專訊】個人資料私隱專員公署於3月31日發表的《僱員使用生成式AI的指引清單》，列出本港機構經常使用的生成式AI工具包括：聊天機械人、光學字符識別（Optical Character Recognition）、文字/圖像/影片/語音生成器、文件/簡報生成器、語音轉文字工具等，旨在協助機構制定僱員在工作時使用生成式AI的內部政策或指引，以及遵從《個人資料（私隱）條例》的相關規定，從而促進AI在本港安全及健康發展。