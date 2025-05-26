朱蕾：亞洲本幣政府債回報吸引

值得注意的是，亞洲本幣政府債與全球主要政府債的相關性介乎中等至偏低，如過去10年其與美國國債及德國國債的相關系數分別為0.4%及0.3%，成為具吸引力的分散投資工具。 儘管過去表現並不能反映未來回報，但往績顯示長期投資亞洲投資級別本幣政府債券的風險調整後回報，較投資於美國國債更吸引。

亞洲各央行料續減息 利債市

重塑全球貿易秩序無疑已對亞洲帶來壓力，並可能於未來數月，甚至數年引發進一步波動。即使美國降低部分關稅，亞洲仍面臨出口放緩，但這對亞洲經濟體並不陌生，如2018年美國加徵關稅時，區內出口放緩，惟經濟仍能展現韌性。此外，目前亞洲區內政府也展現保持國內經濟增長決心。

短期內亞洲本幣債市前景顯得更為吸引，預期亞洲各央行將進一步減息，加強對債市的支持。此外，亞洲大部分地區通脹正在降溫，為區內央行提供相對充裕的放寬貨幣政策空間。自上月關稅生效以來，中國內地、印度、菲律賓及泰國相繼下調息率，其他亞洲國家也表示有可能跟隨。減息中短期內推升區內債價，為投資者帶來資本收益，緩解對全球貿易摩擦的憂慮。

助分散投資 應對關稅政策不確定

無論各國關稅談判結果如何，亞洲仍是全球經濟長期增長的重要驅動力。區內各國的財政及貨幣政策的支持，有可能抵消部分關稅對經濟構成的下行壓力。隨着亞洲各國需以內需作為經濟增長的新引擎，區內龐大且年輕人口將支持此結構性轉變。

短期內投資者應密切關注瞬息萬變的貿易局勢，以及亞洲如何吸收當中的衝擊。從市場改革層面，亞洲本幣政府債市場也需加強市場基建、改善流動性，並提升透明度。對於既擔心美國債務不斷增加，又憂慮關稅政策不確定的投資者，目前亞洲政策能見度相對較高，可作為分散投資之選的亞洲本幣政府債券，變得較年初更具吸引力。

富達國際亞洲固定收益投資主管

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[朱蕾 投資先鋒]