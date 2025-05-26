鍾慧欣：拆息跌 港地產商有望得益

自4月2日美國宣布開徵關稅以來，美國股市已完全收復跌幅，主要受惠於經濟數據持續展現韌性，表現優於市場預期；企業首季盈利普遍優於預期，儘管部分業績可能受到趕在關稅前存貨所支持；以及市場已預期某程度的貿易協議，因特朗普近期就關稅立場轉趨溫和，並增設多項豁免條款。

然而，我們認為即使部分關稅會被調降，特朗普仍不太可能全面撤回已實施的關稅；相關措施對市場信心及經濟的長遠影響，仍需透過未來數據觀察。聯儲局亦指出，面對失業率上升與通脹壓力並存的風險，其減息立場將保持耐心，反映整體不確定仍高。

市場氣氛轉趨樂觀，但若要推動後市進一步上升，仍需倚賴更具體的貿易協議細節，以及穩健的經濟數據作支持。

同時，在美元偏弱與美國資產風險溢價上升的情况下，資金從美國撤出並轉趨多元化的趨勢料將持續。

資金撤美 投資轉趨多元化料持續

中國方面，4月份的採購經理人指數（PMI）疲弱及出口下滑，反映關稅帶來的經濟衝擊日漸浮現。中國最近下調存款準備金率，以及降低政策利率10個基點，儘管是次減息幅度不大，但其時間點早於預期，釋放出支持經濟的正面信號。官方對貿易情勢仍採觀望態度，並持續評估其對經濟影響，以便進一步出台政策。

中國對美國的關稅談判立場亦見軟化，市場雖已預期雙方關係有一定程度緩和，但中美間龐大的結構分歧，需更長時間才能形成具體協議。五一黃金周的消費數據表現中規中矩，反映消費逐步復蘇，但整體消費者支出仍偏審慎與具選擇性。至於港股，最近受惠於HIBOR顯著下跌，港元強勢下，本地利率敏感型股份均有望得益，特別是地產發展商。

倘日圓續升 套息平倉潮或重現

日本市場方面，美元走弱下日圓顯著升值，日本央行亦對進一步加息表現審慎，突顯對經濟前景的不確定，然而由於日本國內通脹升溫，我們認為日央行最終仍需加息，但或需待日本與美國的關稅談判塵埃落定後才行動。

目前日企首季業績整體理想，但管理層語調傾向保守，不少亦以140 至145區間作為美元兌日圓匯率的參考預期。若日圓持續升值，將對日本企業盈利帶來壓力，並可能重新觸發過去幾年曾出現的日圓套息交易平倉潮。

東南亞地區因具備政策彈性而相對受惠，基於美元轉弱為東南亞國家提供政策寬鬆空間，當地央行更具靈活性實施減息。台灣與印度則面臨特定的匯率與政治風險。亞洲以外的新興市場表現優於預期，主要受惠於美元走軟，以及受關稅的影響可能較低，但歐洲與中東的地緣政治風險仍需謹慎評估。

債券市場在滯脹疑慮下仍顯脆弱。美國10年期國債孳息率於4月大幅波動後，聯儲局保持耐心立場，我們預期該孳息率短期將維持於2厘至4.4厘區間之內。

如聯儲局延遲行動或滯脹風險上升，美債孳息率或面臨上行壓力並再度波動，現時不少投資者對利率存續期的潛在風險亦保持審慎。亞洲投資級債券的信貸息差自關稅消息後有所擴闊，惟仍處於歷史相對偏緊的區間之中。

央行續增持 對金價有支持

黃金價格在突破每盎司3500美元後進入整固期，雖然市場風險偏好回升，但金價走勢未見明顯回落，因美元走弱與市場波動持續，加上各國央行繼續增持黃金，以分散外匯儲備風險，對金價提供支持。

相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市况充滿不明朗因素的前提下，穩定收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。

惠理基金首席投資監多元資產投資

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[鍾慧欣 投資放大鏡]