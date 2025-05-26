moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

KGI凱基：美債息波動 避險功能仍在

【明報專訊】本周公布的數據顯示美國經濟仍然強韌，但取態趨於保守。美國5月標普全球綜合PMI初值升至52.1，較4月的50.6回升，顯示商業活動加快。製造與服務業PMI分別自50.2及50.8升至52.3，皆優於市場預期的49.8及51。數據反映企業與客戶在90天關稅暫緩期內提前備貨，導致庫存激增至18年新高。

關稅雖暫緩，但整體價格壓力加重，投入成本指數升至63.4，最終商品與服務售價指數升至59.3，為2022年中以來高點。就業指數降至49.5，反映企業對需求與成本前景轉趨保守。

此外，美國初領失業救濟金人數由22.9萬人小幅下降至22.7萬人，低於市場預期23萬，但續領人數增至190.3萬人，創2021年11月以來新高。調查顯示，企業因政策不確定性對增聘態度趨於保守，部分產業如運輸與零售預期未來將裁員。

整體數據反映企業活動短期改善，但通脹與就業風險升溫，經濟成長動能恐受後續政策與物價變化牽制。

本周聯儲局官員近期密集針對關稅影響發表談話，認為雖然部分通脹數據仍低於預期，但實際價格壓力可能尚未全面反映。亞特蘭大聯儲銀行行長Bostic指出，企業透過提前備貨延後了關稅衝擊，但這類策略已逐步失效，後續價格將開始調整，需觀察消費者反應，認為應維持觀望，預估全年僅降息0.25厘。

聖路易斯聯儲銀行行長Musalem表示，關稅對物價的傳導可能為一次過，也可能帶來持續壓力，聯儲局不應預先承諾政策寬鬆。若通脹預期失控、民眾對物價穩定的信心轉弱，聯儲局應優先穩定物價，除非經濟明顯惡化，否則不宜貿然降息。儘管近期美中關係出現緩解，整體政策不確定性仍使家庭與企業支出趨於保守，將拖累經濟成長。整體而言，聯儲局立場轉趨謹慎，短期內政策維持按兵不動。

另外，周四受眾議院以些微差距通過「調和法案」影響，美債孳息率一度急升，市場情緒轉趨謹慎。該法案內容包括提高SALT扣抵上限、提前實施醫療補助工作條件並上調舉債上限，預估將使未來10年赤字增加3.3萬億美元。

法案通過，加上較早前20年期國債招標及穆迪降評，本周長年期債息偏向波動，但遠遠未需要憂慮違約風險，若經濟轉差，我們預期美債仍有望發揮避險功能。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[KGI凱基 投資根基]