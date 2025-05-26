KGI凱基：美債息波動 避險功能仍在

關稅雖暫緩，但整體價格壓力加重，投入成本指數升至63.4，最終商品與服務售價指數升至59.3，為2022年中以來高點。就業指數降至49.5，反映企業對需求與成本前景轉趨保守。

此外，美國初領失業救濟金人數由22.9萬人小幅下降至22.7萬人，低於市場預期23萬，但續領人數增至190.3萬人，創2021年11月以來新高。調查顯示，企業因政策不確定性對增聘態度趨於保守，部分產業如運輸與零售預期未來將裁員。

整體數據反映企業活動短期改善，但通脹與就業風險升溫，經濟成長動能恐受後續政策與物價變化牽制。

本周聯儲局官員近期密集針對關稅影響發表談話，認為雖然部分通脹數據仍低於預期，但實際價格壓力可能尚未全面反映。亞特蘭大聯儲銀行行長Bostic指出，企業透過提前備貨延後了關稅衝擊，但這類策略已逐步失效，後續價格將開始調整，需觀察消費者反應，認為應維持觀望，預估全年僅降息0.25厘。

聖路易斯聯儲銀行行長Musalem表示，關稅對物價的傳導可能為一次過，也可能帶來持續壓力，聯儲局不應預先承諾政策寬鬆。若通脹預期失控、民眾對物價穩定的信心轉弱，聯儲局應優先穩定物價，除非經濟明顯惡化，否則不宜貿然降息。儘管近期美中關係出現緩解，整體政策不確定性仍使家庭與企業支出趨於保守，將拖累經濟成長。整體而言，聯儲局立場轉趨謹慎，短期內政策維持按兵不動。

另外，周四受眾議院以些微差距通過「調和法案」影響，美債孳息率一度急升，市場情緒轉趨謹慎。該法案內容包括提高SALT扣抵上限、提前實施醫療補助工作條件並上調舉債上限，預估將使未來10年赤字增加3.3萬億美元。

法案通過，加上較早前20年期國債招標及穆迪降評，本周長年期債息偏向波動，但遠遠未需要憂慮違約風險，若經濟轉差，我們預期美債仍有望發揮避險功能。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

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