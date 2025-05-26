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摩根大通亞洲：手遊重返榜首 騰訊購13851

【明報專訊】研究機構Sensor Tower報告，騰訊（0700）旗下《王者榮耀》在2025年4月全球手遊收入榜中表現卓越，環比上升4位，重返榜首。如認為升勢尚未結束可留意騰訊購（13851），行使價633.33元，實際槓桿11.6倍，2025年8月18日到期。如認為後市有下跌空間，可留意騰訊沽（13910），行使價417.77元，實際槓桿10.7倍，2025年8月19日到期。

比亞迪（1211）在歐洲電動汽車市場取得重大突破，4月電動汽車銷量首次超越Tesla，成為電動汽車銷量前十大品牌之一。比亞迪近期創上市新高，接近480元。如投資者部署短線追入可參考比迪購（14554），行使價550.5元，實際槓桿7.7倍，2025年8月18日到期。如預測股價將調整可參考比迪沽（16715），行使價341.11元，實際槓桿5倍，2025年11月19日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]