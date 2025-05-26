moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：按息回落利樓市

標籤：陳永傑

【明報專訊】美元疲弱，令港元受追捧，金管局入市捍衛聯繫匯率，因而令近期香港同業拆息持續回落。與樓按相關的1個月HIBOR從4月底約4厘水平，上周四已跌穿1厘水平至0.67厘，令供樓利率回落至「封頂息」以下。供樓負擔進一步減輕，對樓市起支持作用。

銀行業水浸之下，H按實際按息跌穿3厘。以新做H按計劃「H+1.3厘」計算，實際按息低於2厘，以貸款500萬元，供款年期30年計算，供樓人士每月省下的利息支出逾4000元。受惠息口回落，樓市已進入「供平過租」時代，意指每月供款平過每月租金的支出，或代表買樓收租，每個月的租金收入足夠抵消利息開支。根據中原城市領先指數調查，全港143個大型屋苑中，有140個的租金回報率2.28厘或以上，意味大批屋苑現時供樓開支低於租金，吸引部分租客轉向置業，市場有望出現更多「轉租為買」的需求。

至於「熱錢效應」，對樓市的正面影響亦有迹可尋。金管局對上一次入市是在2020年4月至10月期間，累計注入逾3600億元。其間樓價於疫情下不跌反升，中原城市領先指數CCL由4月底175點，至7月曾高見181.77點，升近4%。另外，銀行定存利率回落至現時普遍不足2厘，反而樓市租金回報率平均已升至約3.5厘，超越定存利率。在資金尋求更佳回報下，物業的投資吸引力正逐步回升，相信今年樓市見底機會增加。近日樓市氣氛轉旺，新盤更愈賣愈旺。5月上半月一手市場成交近1000宗，比上月同期增加1.2倍。二手方面，中原5月上半月促成逾370宗二手買賣，比上月同期升逾一成。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]