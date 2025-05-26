廖偉強：下半年是樓價回升轉捩點

首先，人流回升將推動經濟。去年12月中央重啟深圳赴港「一簽多行」政策，雖然在初期效果並不明顯，但如今已見端倪，旺區及遊客區交通擠塞和人潮洶湧，無疑顯示出香港經濟逐步回暖。其次，北水持續湧入港股市場。有報告預測，全年內地資金流入港股市場的金額有機會達到2萬億元。股市的繁榮將有利於整體經濟及樓市的復蘇。第三，中美貿易戰的暫時緩和也為香港市場帶來曙光。隨着中美雙方大減關稅，商界人士在短期內可稍作喘息。雖然特朗普的政策變數仍然存在，但市場普遍預計未來3個月會較平靜。

此外，拆息下滑使得樓宇按揭利率已低於3厘。資金的湧入令拆息持續回落，這對業主及持重貨的投資者而言，無疑是減壓的好消息。第五，租金持續上升，平均回報率已達3.5%，這使得長線收租的吸引力增強，精明的投資者也在此時入市。最後，零售和飲食行業的生意好轉，政府推動的「盛事經濟」和「夜經濟」政策開始顯現成效。隨着人流持續增加，商家信心也隨之增強。

隨着時間推移，相信會有更多利好的消息出現。例如，特首出訪中東後，若能帶回合作機遇，必將為市場注入新動力。此外，內地政策的放寬及美國局勢的轉變，將吸引更多內地學生來港進修。市場也期待「一簽多行」措施能擴展至大灣區其他城市。因此，筆者預測下半年樓市將蓬勃發展，樓價絕對有力重回上升軌道。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]