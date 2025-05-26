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布少明：「供平過租」催旺樓市

標籤：布少明

【明報專訊】近期資金持續流入香港，銀行同業拆息（HIBOR）顯著回落， H按實質供樓利率更跌穿2厘關口，以現時樓按H+1.3厘計算，H按息率跌至約1.97厘，較本月初H按封頂3.5厘大減約1.53厘。供樓負擔的減輕不僅支持樓市，更帶動市場氣氛轉趨熾熱。

隨着拆息持續下跌，多個屋苑正出現「供平過租」的情况，其中具指標性的十大藍籌屋苑，現時全數出現「供平過租」。低拆息環境推動樓市氣氛向好，帶動一手及二手市場交投均見上升。綜合美聯分行資料顯示，5月5至18日期間，十大屋苑成交量合共錄81宗，較前兩周的64宗升約26.6%。當中細單位佔比不低的沙田第一城升幅特別顯著，兩周內升約3倍。由於「供平過租」的差距進一步擴大，加上樓價已跌至吸引的水平，故相信不少租客將轉租為買，並吸引更多投資者入市，為樓市的價量帶來支持。在眾多類型的物業當中，相信以中小型單位最受惠於低息環境。當下租金水平正節節上升，推高中小型單位的租金回報率。根據差估署最新3月份資料顯示，實用面積430平方呎或以下（A類）細單位私宅租金回報率達3.7%，比起實用面積逾431平方呎（B類至E類）租金回報率介乎3.2%至2.4%為高。此類單位入場門檻相對較低，再配合早前「100元印花稅效應」，對準買家及長線投資者而言極具吸引力。

無疑現時全球貿易和經濟前景仍然不明朗，金融市場波動，資金流向變化頻繁，現時拆息低企的情况未必長期持續。然而，市場憧憬今年美國將進一步減息，加上「供平過租」差距擴大，料將推動更多租客轉租為買，並吸引投資者加快入市，為香港樓市注入動力。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]