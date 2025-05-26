moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

王品弟：低息支持樓市

標籤：王品弟

【明報專訊】銀行體系「水浸」，近日港元拆息顯著回落，最新數據顯示，與樓按相關的一個月拆息大幅回落，更跌穿1厘水平，推低H按實際按息至近3年新低。近年樓價調整，入市成本下降，加上港元拆息向下，令部分屋苑「供平過租」，故吸引部分租客「轉租為買」，同時亦吸引投資者入市。

利率變動帶來的影響立竿見影。以常見的H+1.3厘按揭計劃為例，實際按息已降至1.97厘，較本月初的封頂利率3.5厘大幅下調1.53厘。具體而言，一個500萬元住宅單位，月供從22,452元降至18,406元，降幅達18%。這大幅減輕了業主的供款壓力。除了自用客之外，由於租金回報回升，亦吸引了不少長線投資者的目光。與過往追求資本增值不同，現時的投資者更看重租金回報的穩定性。他們主要瞄準部分細單位，這些單位主要為低入場門檻及高租金回報率，以及較強的抗跌能力。

除港元拆息帶動買家入市意欲上升外，政策環境變化同樣不容忽視。自政府全面撤銷樓市「辣招」後，市場活力明顯增強。不僅本地買家活躍度提升，非本地資金也開始重新流入香港樓市。當中內地來港專才及高才，自去年他們陸續來港，他們初到香港時，習慣會先租住，等熟習環境後再置業，不但節省租金，更有利他們來港「落地生根」，對樓市形成穩定中長期支撐力量。綜合現時多項利好因素，包括港元拆息回落、按息下降、「辣招」撤銷、租金上升，以及經濟復蘇逐步展開，樓市動力明顯增強。市場預期下半年交投活躍度將持續上升，買家入市步伐將加快。樓價方面，在經歷過去兩年的調整後，目前已處於較為合理水平，若成交量持續上升，不排除樓價將出現穩步回升。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]