比亞迪22款車減價最多34% 股價挫8%

港股收跌318點 吉利瀉近一成

據彭博報道，比亞迪把最低價的車款「海鷗」劈價兩成，至5.58萬元人民幣。而雙引擎的混能房車「海獅」車價更大削34%，至10.28萬元人民幣。

報道又引述中國乘聯會的數據，雖然中國內地車商已不斷降價，但上月在經銷商的庫存仍達350萬輛，是2023年12月以來新高。摩根士丹利分析員Tim Hsiao指出，雖然減價行動由上月已經展開，但比亞迪今次正式公布，顯示市場競爭何等劇烈。

北水續淨流出 涉15億增32%

恒指昨天低開95點後，走勢反覆向下，午後最多跌366點，低見23,234點，最終以接近全日低位收市，收報23,282點，跌318點，是5月13日後收市新低；技術上亦失守10天線，是4月16日以來首次。國指跌1.7%，報8437點；科指連跌3日，昨再挫1.7%，報5157點，為上月30日後收市新低。

大市成交金額增加近一成至2235億元，是5月12日後最多。不過北水淨流出就增加32%至15.07億元，為連續第二日流出。北水淨賣出最多的是騰訊（0700）、阿里（9988）、盈富基金（2800）等。淨買入最多的是美團（3690）、中移動（0941）、地平線機器人（9660）。

市監局周日就網絡交易平台收費行為合規指南徵求意見，倡導降低平台內經營者負擔等，加上官媒《人民日報》發表評論文章指出，市監局等5部門不久前約談京東 （9618） 、美團、阿里旗下餓了麼等平台企業，關注外賣配送大規模補貼，美團周一公布業績前股價走弱，跌逾半成。

獨立股評人熊麗萍表示，今次比亞迪減價車款比較廣泛，其他車股跟減機率大，令近期升幅不俗的吉利回吐壓力大。本周要留意美國財政部進行短期及中期國債拍賣，其中包括2年期、5年期及7年期國債，其結果或影響美匯、美債及美股的走勢。至於港股後市，預期在23,000點至24,000點上落。