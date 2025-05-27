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瑞銀花旗看好金價 料上望3500美元

【明報專訊】今年美國關稅等市場風險上升，加上資金流出美元資產，推動黃金成今年其中一隻表現最佳資產。雖然金價上月底升至每盎司3500美元後見頂回落，不過大行看好可收復該水平。瑞銀指出，考慮地緣政治風險仍存、實際利率或下降，預期美元將繼續走弱，維持明年首季升至3500美元的預測，並建議在投資組合配置約5%，以對冲一系列潛在風險。近期市場波動，進一步顯示投資組合配置，分散在對冲基金和黃金等另類資產的優勢。

美國延遲對歐盟上調關稅，截至晚上9時半，黃金報每盎司3334美元，跌0.71%。花旗月初曾將金價目標降至3150美元，不過昨日再次上調未來3個月目標至3500美元，該行指美國威脅對歐盟加徵50%關稅，重新激發對黃金的需求。受貿易不確定性、地緣政治風險、美國預算擔憂加劇，加上中國和印度經濟前景穩健支持，預期今年下半年金價會在現水平整固，認為金價在3100至3500美元區間會有不錯的交易機會。

不過花旗對金價長線看法仍較謹慎，因為聯儲局處於減息周期、明年美國中期選舉前，經濟和股市風險或有所緩解，加上降低投資者持有黃金對冲風險的意願，另外金價進一步上升，加上家庭持有黃金好倉已達50年來最大，會降低個人增持黃金的能力。