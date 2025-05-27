moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀：小米晶片大規模應用 須長期投入

【明報專訊】小米（1810）近日公布自主研發的3納米晶片「玄戎O1」數據，瑞銀投資銀行台灣研究主管Randy Abrams表示，即使小米能最終發展晶片成功，亦要考慮成本因素，若要成功將晶片大規模應用於其產品運行，必須為長期投入；他亦認為關鍵之處為調制解調器（Modem），更提到要製造一款符合全球標準的調制解調器或需數年時間。

調制解調器簡單而言，為處理信號與電子產品能讀取數碼信號，兩者之間轉換的裝置；Abrams解釋，若小米於發展晶片上要達到一個合適成本水平，需要一個好的調制解調器，另他提到將晶片連接整個物聯網（IOT）設備網絡，或會需要用到更長時間。

研發符全球標準Modem或需數年

他續稱，小米於研究早期其晶片的用途有限，但當公司成功研發調制解調器，公司有能力將晶片能力滲透到其他用途。

另一方面，瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois表示，以iPhone為例，原始設備製造商（OEM）不太可能只針對美國市場加價，而OEM會將加價範圍擴至全球，因全球手機的需求增長潛力減弱，以及避免出現差價套利（arbitrage）的情况，如美國消費者會跨境到墨西哥及加拿大買智能手機。

料今年全球智能手機銷量增1%

此外，Gaudois提到於不確定性的環境下，瑞銀料今年全球智能手機市場的銷量按年增長率只有1%，明年銷量增速則為平穩。