moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

OTCM擬明年初美設晚市 更貼近亞洲日間交易市况

【明報專訊】在關稅戰籠罩下，美國OTC Markets（下稱OTCM）執行副總裁及總監Jason L. Paltrowitz（杰森L‧派托威茲）表示，投資者避險轉買亞洲股、歐洲股明顯增加，今年首季亞洲地區相關股份在OTCM交投按年增77%至554億美元。他們擬於明年初在美國開設晚市時段，更貼近亞洲日間交易時段市况。他表示在港接觸過「若干數目藍籌公司」，對OTCM上市有顯著興趣。

首季亞股交投按年增77%

杰森指出，現時在OTCM平台的1067家非美股份中，有近11%在港交所（0388）上市，首季按美元計交易量佔23.94%，達285.7億美元。亞洲股份佔非美股票42.9%，美元計首季交投量按年增77%至554億美元。整體非美證券數目佔OTCM上市公司近80%，達9889家，佔今年首季用美元計交易量80%，達1580億美元。現時在內地與本港市場為人認識的創科（0669）、瑞幸咖啡（LKNCY）、滴滴（DIDIY）均在OTCM上市。他稱：「在創科每朝早首半小時交易量明顯突出，之後交投趨平順，這均與OTC Market交易相關。」

「若干藍籌公司」對掛牌興趣增

由於到OTCM掛牌屬第二上市，利便美國投資者用美元買賣，接駁至香港市場發盤，又毋須按美國證交會要求去匯報及遵照合規，杰森表示，近期他們在港接觸過「若干數目藍籌公司」，對OTCM掛牌興趣顯著增加。至於中國概念股未見從OTCM除牌，反而他相信可為該等股份提供選項。隨着OTCM今年7月1日推出OTCID市場，讓那些公司只需發放最低門檻訊息，並由管理層提供證明及滿足可持續披露便能上市。他預期可吸引更多公司，集團今次到亞洲市場會着手於市場教育及推廣。

就關稅戰觸發的波動，杰森說：「這有助促進交易增加，投資者對來自亞洲股市的股份風險胃納提高了，在市場內已經出現很巨大的再平衡。」影響所及連帶在OTCM的歐洲股份也受追捧，相關股份首季美元計交投量按年增72%，香港零售及機構投資者可藉此經OTCM參與歐股投資。他稱，OTCM明年初擬在美國市場增開晚市時段，相信這可更貼近亞洲市場日間時段市况，亦更利便投資者在市場內買賣英國、法國甚至瑞士等國家股票。

明報記者 陳偉燊