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債息升 明治安田債券損失760億

【明報專訊】利率上升對日本金融業投資組合影響巨大。明治安田生命保險公布，在截至3月底的上一財年，其所持的日本國債帳面損失達1.386萬億日圓（約760億港元），較對上一個財年的國內債券未實現虧損增加超過7倍。

日本生命保險蝕近2000億

日本生命保險此前亦公布，在截至今年3月底的財年，錄得未實現虧損擴大至3.6萬億日圓（1976億港元），按年增加逾兩倍。日本生命保險已公布，減少主權債務持有量的計劃。此外，農林中金在截至3月底的財年，虧損約1.8萬億日圓（約988億港元），是歷來之最。該銀行此前拋售大量美國等外國債券。

彭博社形容，農林中金是美國利率上升的最大受害者之一。利率上升，令其外國債券價值下跌，加上美元融資成本向上，超過其債券收益。

日本央行近期縮減大規模買債措施，壽險業者在市場波動之下也不願進場，導致日本超長期國債價格暴跌。日本30年期和40年期國債孳息率上周攀升至發行以來最高水平，昨由高位回落。

壽險業者通常是超長期國債的主要投資者，以此來履行保單未來的支付責任。一旦利率上升，投資者可能取消保單，將資金投入回報更好的資產，令保險業者不得不在債價下跌時出售債券。索尼生命保險已表示，如果日本利率繼續上漲，將出售持有的國債。

日本財務省將於本周三（28日）拍賣新一批40年期國債，並在下周二（3日）再拍賣10年期國債。市場人士指出，日本政府若要扶持債市，極可能要求國營機構大規模買入日本國債。為籌措購買日本國債的資金，機構可能要出售海外資產，令美國國債首當其衝。

（綜合報道）

[國際金融]