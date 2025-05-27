黃雯怡：新地趁低吸 上望90元

本港銀行同業拆息（HIBOR）持續走低，主要由於月初港匯呈強，金管局入市沽港元，令銀行體系結餘大增。另外，部分資金流入香港市場，亦與美國政策多變，市場減持部分美元資產避險有關。HIBOR低企，租金穩步上揚，面對「供平過租」幅度擴闊，潛在置業者轉租為買的需求上升，利好物業銷售。同時開發商亦受惠借貸成本下降，地產股未來盈利能力有上調空間。

新地（0016）作為本港頭部地產商，盈利可見度高，派息穩定。此前中期財報顯示，上半年財年總收入同比升45%至399億元，核心淨利潤同比升17.5%至約104.6億元，符合市場預期。儘管物業開發利潤率收到市場因素影響下降，但銷售和交付強勁；租金收入則較穩定。

新地當前市帳率約0.39倍，股息率約4.6厘。由於其中高端市場的定位和擁有優質儲備，一旦樓市企穩，它最有機會受益，可趁低吸納，暫上望90元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]