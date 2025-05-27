陳頴峯：港穩定幣立法 Web3競賽添助力

新條例的精髓在於「風險為本、務實兼靈活」的監管哲學。根據金管局細則，發行人須以等值現金或國債作儲備，確保贖回機制即時有效；同時強制資產隔離與審計制度，降低挪用風險。這種設計平衡了創新與穩健：既保留穩定幣7×24小時跨境結算的效率優勢，又植入傳統金融的風控基因。

值得關注的是「雙軌發牌」機制：本地發行商須持牌經營，境外發行商如果錨定港幣發行穩定幣，一樣納入監管。這種「屬地+長臂」原則，有效防範監管套利。有立法會議員提出「港元穩定幣匯率風險」預警，更促使條例增設儲備資產流動性壓力測試條款。

財庫局長許正宇坦言「跨境支付是核心應用場景」，這與數據互相印證：2024年香港出入口貿易總額9.4萬億元，其中35%涉及跨境結算。傳統SWIFT支付的痛點：平均需時兩至三天、手續費1.5%，恰恰為穩定幣的應用創造空間。渣打銀行與香港電訊合作測試的港元穩定幣，可以在結算中實現T+0到帳，成本壓縮至0.3%以下。這種「數字化離岸貨幣」模式，既可規避美元匯率波動，又可以依託香港法律體系建立信任機制。倘若有持牌機構發行CNH或CNY支持的穩定幣，甚至可以為人民幣國際化開闢新的「技術轉換」路徑。

從監管沙盒到正式立法，香港完成Web3基建的關鍵升級。這不僅回應了傳統金融機構對「資產隔離、儲備透明」的合規訴求，也為機構投資者、保險、退休基金等審慎資金「入圈」創造了條件。未來在香港通過RWA（Real World Asset）代幣化融資時，穩定幣或可以取代法幣或美元電匯，成為券款對付（DvP）的清算媒介，實現鏈上即時結算。

望創製「法幣/穩定幣」雙向兌換系統

更深層的改革在於金融協同效應。如果有穩定幣與八達通、轉數快等本土支付工具打通，香港有望創製全球首個「法幣/穩定幣」雙向兌換系統。這種「虛擬資產＋傳統金融」的混血模式，為代幣化債券、智能合約保險等創新鋪平道路。在全球穩定幣監管競賽中，香港展現獨特策略智慧。不同於歐盟MiCA框架的嚴格審批，香港採用「風險為本、務實兼靈活」哲學；相較新加坡的單一貨幣錨定的穩定幣，香港允許發行多幣種穩定幣。這種靈活性對吸引國際平台，例如USDC發行商Circle來港發展，發揮關鍵作用。

真正的戰略價值在於平衡地緣風險。面對美國的穩定幣法案要求儲備100%配置美債，香港條例對港幣、人民幣、外幣儲備的兼容設計，實質起到「去單邊化」的數字貨幣緩衝區。這種巧妙的制度創新，正是央行數字貨幣跨境應用的試驗田。

立法只是起點，生態培育是馬拉松。當前香港10家持牌交易所，僅兩家正式營運，流動性不足限制市場效率和產品創新。有立法會議員建議「鏈上利息分成」，或者有助破局，若然允許儲備資產的收益回饋持有者，便可形成「使用即收息」的正循環。

監管制度亦需與時並進。虛擬資產場外交易（OTC）佔香港交易量75%，卻仍處監管真空。財庫局即將啟動第二輪諮詢，需在「KYC合規」與「商業便利」間找到平衡。畢竟，過度收緊或重蹈其他地區「監管窒息」覆轍。

從2022年《虛擬資產政策宣言》到今日穩定幣條例落地，香港用了不足3年走完以上的監管進程。穩定幣條例不僅為Web3提供確定性的底層基建，也為香港「金融＋科技」雙中心注入新動力。若能把握好跨境支付與資本市場RWA代幣化這兩大風向，香港有望在新金融競賽中，由「跟跑」抽頭成為「領跑」。

亞洲金融科技師學會副主席

科大及港大專業進修學院兼職講師

[陳頴峯 金科育律]