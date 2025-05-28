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小米首季經調整多賺65% 勝預期 管理層：造晶片難度高 籲市場給耐性

【明報專訊】小米（1810）今年首季收入按年升47.4%至1112.93億元（人民幣，下同），經調整純利升64.5%至106.76億元（見表），均勝預期。績前該公司股價收市升0.5%。小米總裁盧偉冰稱是次季績為公司「史上最強季報」，並稱公司向上增長「現在僅是開始」，關於新發布的玄戒系列自研晶片，他稱搭載相關晶片的設備性能和體驗均位於全球第一梯隊，而相關晶片目前僅規劃裝載於小米的高端旗艦產品上。

明報專訊 楊括

「手機×AIoT」（人工智能＋物聯網）分部方面，今年首季小米於全球智能手機出貨量達到4180萬台，按年增3%，惟部分被印度等境外市場的出貨量減少所抵消。此外公司旗下智能手機的平均銷售單價（ASP）則升5.8%至1210.6元。

「史上最強季報 增長僅是開始」

績後的傳媒電話會上，盧偉冰談及玄戒晶片時表示，該款晶片的性能、能效遠超管理層預期。從小米角度看，晶片是平台能力，而非單一產品，有了晶片，就可協同人工智能（AI）等技術及小米自家的澎湃操作系統，增強客戶的產品體驗，並令公司產品於市場上形成差異化優勢。

談及小米自研高端手機晶片的動機時，盧偉冰表示，三星、蘋果等電子消費品巨頭同時亦是晶片巨頭、有自家晶片，故他認為只有發展底層技術才能形成「護城河」。而小米將「穩紮穩打」，保持戰略耐性，會按規劃持續投資晶片研發至少10年。他表示造晶片難度高、周期長、需長期投入，希望市場對小米自研晶片給予更多耐心。

未來5年境外增1萬間小米之家

至於零售門店小米之家，小米稱，期內線下零售店數量按季增超過1000間至約1.6萬間，同時公司正積極推動小米之家出海，未來5年預計新增境外小米之家約1萬間。

至於智能電動汽車及AI等創新業務，小米披露今年首季其中智能電動汽車業務收入為181億元，而整體分部經營虧損為5億元、毛利率為23.2%。期內該公司交付了75,869輛Xiaomi SU7系列新車，按季增8.9%，其ASP為每輛23.83萬元。

此外，截至5月26日，已發布約3個月的小米SU7 Ultra最新鎖單數已超過2.3萬輛，遠超預期。 盧偉冰表示，小米會盡全力提升產能，全力保障35萬輛的年度交付目標實現。

查詢資料顯示 YU7受衆比SU7大

談及早前發布的第二款車YU7時，盧偉冰表示截至5月25日，向小米查詢YU7並留下聯絡資料的潛在客戶是去年同期SU7發布時的3倍，其中首次留下資料者為60%，證明YU7比SU7的受衆群體更大、能吸引更多用戶，故團隊對YU7非常有信心。

值得留意的是，今年首季計，小米的研發支出達67億元，按年增30.1%。不過資本開支則為27.29億元，按年降23%。