穆迪維持港Aa3評級 展望上調至穩定

穆迪稱給予香港Aa3評級，反映該行認為本港有顯著的信用優勢，包括高收入和具競爭力的經濟、充足的財政和外部緩衝，以及有效的貨幣和財政政策的良好紀錄，將繼續為本港應對人口老齡化、內地經濟增長放緩、全球地緣政治不確定等問題提供韌性，又指評級已考慮香港與內地於經濟、金融以致企業聯繫因素，故於可見將來香港評級不會高出中國評級兩個級別。目前穆迪給予中國評級為「A1」的第五高評級。

穆迪預計中期內本港將繼續出現財政赤字，增加支出以應對人口老齡化的需求並支持創新，而控制其他領域支出。該行預期本港財政赤字今年佔GDP比率為4.4%，較2022年約6.6%的高位下跌，至2030年降至約0.6%。去年財政儲備達GDP的20.4%，可繼續為政府提供重要財務資源，應對長期結構問題。

料今年財赤佔GDP降至4.4%

標準普爾昨日亦發布香港信用評級更新，長期發行人評級維持在「AA+」，為第二高評級，展望亦維持「穩定」。標普指出，本港財赤因疫情和資產價格下跌惡化，雖然政府推出財政整固計劃，不過由於賣地收入疲弱和高額基建開支，財政穩固進程較該行預期為緩慢，預期未來一兩年本港財政緩衝續會減少，削弱對評級的支持。

標普預計2025/26財年本港財赤與GDP比率為4.8%，低於2024/25財年的5.9%，未來數年亦可持續下降，預期未來兩至三年，本港財政赤字平均會低於GDP的4%，不過至2028/29財年仍難達平衡預算。近年跨國企業實施最低環球稅率、政府亦擬引入離境費用等，將有利政府財政，惟標普認為若土地銷售沒有顯著回升，財政難以實現有意義復蘇；不過，標普指港府擁有龐大財政儲備，並承諾回復可持續財政，有助緩解經濟下行對公共財政的影響。另一評級機構惠譽上周五已更新本港評級，維持第四高的「AA-」，展望維持「穩定」。

財政司長陳茂波於社交平台發文指，三家主要評級機構都先後給予香港「穩定」的評級展望，反映在全球經濟和金融不確定性增加之際，香港經濟和金融系統的韌性和抗逆力更為突顯，又指香港有寬裕的財政緩衝和厚實的外匯儲備、穩健的對外資產負債表，以及較高人均收入水平等的信用基本面，都支持香港評級的正面評價。