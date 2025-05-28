憂競爭加劇 大行下調美團目標價

大摩最狠 削兩成至160元

高盛稱，美團首季業績強勁，但自第二季開始，即時零售競爭加劇，美團亦於5月推出補貼，相信短期內該公司的外賣業務利潤將受壓。該行將美團2025至2027年收入預測下調最多3%，2025、2026及2027年經調整純利預測分別降低34%、16%及10%，此外，考慮到行業格局可能由兩家公司變為三家公司，預計美團的食品配送利潤和估值將向下。該行降美團目標價14%至172元，評級維持「買入」。

另一邊廂，大和發表報告指出，2025年外賣市場的競爭格局將更具挑戰性，原因是美團的競爭對手正通過大額補貼持續搶奪市場份額。大和認為，有關補貼戰不可持續，但短期內將對外賣市場的增長前景和利潤率造成下行壓力。大和將美團2025至2027年每年的每股盈測調降3%至15%，因考慮到外賣利潤率降低及Keeta投資增加。該行重申美團「買入」評級，惟目標價由235元下調至200元。

此外，摩根士丹利稱，對美團在食品外賣領域的長期「護城河」充滿信心，但短期利潤率恐面臨壓力，預料第二季外賣業務量維持按年增長10.5%，但由於投資增加且基數較高，期間營業利潤料降24%。大摩將美團目標價從200元下調至160元，維持「增持」評級。